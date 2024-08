Budget participatif de Montréal : Une microforêt à Saint-Laurent

SAINT-LAURENT, QC, le 7 août 2024 /CNW/ - Lors de sa séance générale, le conseil de Saint-Laurent a octroyé un contrat pour les travaux d'aménagement du projet intitulé « Les microforêts de Montréal, prise 2 ». Réalisé dans le cadre de la deuxième édition du budget participatif de la Ville de Montréal, ce projet est issu de propositions citoyennes et a été choisi par la population à la suite d'un vote du public qui s'est tenu en ligne en octobre 2023. Plus de 17 000 personnes y ont pris part, dont 7261 personnes se prononçant en faveur de ce projet.

« Ce projet de microforêt à Saint-Laurent a pour objectif d'augmenter les îlots de fraîcheur dans ce secteur très minéralisé et de sensibiliser la population à l'importance du verdissement de notre territoire. Nous sommes très attachés aux arbres de notre territoire et œuvrons continuellement à leur saine croissance. D'ailleurs, cette initiative s'inscrit pleinement dans les orientations de notre Plan d'urgence climatique 2021-2030, qui vise à réduire l'impact des changements climatiques dans notre communauté et à assurer une transition écologique responsable. En agissant aujourd'hui, nous préparons un avenir plus vert et plus durable pour les générations à venir. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

L'aménagement de la microforêt urbaine se fera sur les terrains publics situés au nord de l'intersection du boulevard de la Côte-Vertu avec la rue Crevier afin de créer des îlots de fraîcheur dans le quartier, de favoriser la biodiversité et de créer des espaces nourriciers durables. Le projet sera réalisé à l'automne 2024 et se veut autosuffisant après trois ans.

Le mandat, confié à une entreprise externe sur une durée totale de quatre ans, inclut la préparation des sites, la plantation rapprochée des arbres, leur arrosage et leur entretien, ainsi que la protection du site et des plantations.

Ce projet contribue à l'atteinte des objectifs du Plan climat, prévoyant notamment la plantation de 500 000 arbres. Depuis 2009, l'arrondissement de Saint-Laurent a mis en place des actions concrètes pour protéger les arbres et promouvoir la biodiversité grâce à son Plan de foresterie urbaine. Ce plan, novateur pour l'époque, a inspiré d'autres plans à la Ville de Montréal et continue d'orienter les initiatives locales.

Saint-Laurent a notamment renforcé ses normes en juin 2023 visant à protéger la foresterie privée à travers de nouvelles exigences sur l'abattage, la plantation et la protection des arbres et à encourager le verdissement des terrains et des espaces de stationnements extérieurs. Le territoire laurentien compte environ 80 000 arbres, dont 50 000 sur le domaine privé. L'administration laurentienne réalise d'ailleurs actuellement un inventaire arboricole sur le domaine privé, une première à Montréal.

La Ville de Montréal a réservé des sommes importantes dans son budget d'immobilisation pour réaliser les projets proposés et choisis par la population dans le cadre du budget participatif. Les projets lauréats sont ceux qui ont obtenu le plus de voix du public dans le respect de l'enveloppe réservée. Saint-Laurent avait déjà fait partie des lauréats de la première édition avec un projet intitulé « Zones nourricières écologiques » intégrant la seconde phase du corridor de biodiversité de Saint-Laurent.

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement est le plus vaste de la Ville de Montréal avec 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Le développement durable et la protection de l'environnement en particulier sont au cœur de toutes ses décisions, ce qui l'a amené à devenir « territoire municipal durable » début 2019. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir 5 stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises.

