Budget participatif de Montréal - Saint-Laurent sélectionné pour son corridor de biodiversité parmi les 5 nouveaux projets

« Nous sommes très heureux d'avoir obtenu ce financement du budget participatif de la Ville de Montréal pour pouvoir poursuivre l'aménagement du corridor de biodiversité de Saint-Laurent. La protection de la biodiversité fait partie de nos objectifs prioritaires et stratégiques en tant que territoire municipal durable. Avec nos partenaires des quatre autres arrondissements impliqués dans ce projet, nous contribuons aussi à reconnecter notre population à la nature. Notre corridor de biodiversité, véritable infrastructure verte, bleue et sociale, permettra aux Laurentiens de se déplacer et de se divertir tout en cohabitant avec la nature, dans un contexte urbain pourtant très asphalté au départ. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Le projet « Zones nourricières écologiques » permet l'aménagement d'espaces pour favoriser l'agriculture urbaine sur le domaine public. Plus précisément, il consiste en la mise en place d'espaces compacts pour la culture d'arbres et de végétaux comestibles et nectarifères, selon une approche de permaculture privilégiant des plantes indigènes.

À Saint-Laurent, cet objectif sera intégré à la seconde phase du corridor de biodiversité. Celle-ci prévoit la création d'une infrastructure verte par la végétalisation des zones libres à l'intérieur du parc Philippe-Laheurte (boulevard Cavendish/rue Ernest-Hemingway), ainsi que de l'emprise et du terre-plein du boulevard Cavendish. Cela assurera un lien écologique favorisant la biodiversité, les oiseaux et les pollinisateurs entre le boisé du parc Marcel-Laurin, le boisé Cavendish-Raymond-Lasnier et le parc Philippe-Laheurte.

La poursuite de l'aménagement du corridor de biodiversité fait partie des projets prioritaires de Saint-Laurent cette année dans le cadre de sa planification stratégique 2022-2025. Le premier axe de cette planification prévoit la mise en œuvre du plan d'urgence climatique adopté en novembre 2021 dont le troisième volet vise la protection de la biodiversité du territoire laurentien. Cela passe par de nombreux projets dont le corridor de biodiversité fait partie.

Pour rappel, le corridor de biodiversité de Saint-Laurent est un projet très ambitieux qui engage Saint-Laurent sur plus de 20 ans. Ainsi, à terme, le corridor s'étendra sur un territoire d'environ 450 hectares, passant par des secteurs industriels, commerciaux et résidentiels. Il reliera les noyaux de biodiversité déjà existants à Saint-Laurent dont le boisé du parc Marcel-Laurin, mais aussi le boisé Cavendish--Raymond-Lasnier--Beaulac--Poirier, les parcs‐nature du Bois‐de‐Liesse et du Bois-de-Saraguay ainsi que le ruisseau Brook.

Il permettra de restaurer leur connectivité à l'aide d'aménagements favorisant le déplacement de la flore, de la faune et, bien sûr, des humains.

Le corridor a déjà obtenu deux prix nationaux en design urbain et en architecture paysagiste.

