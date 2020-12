BEACONSFIELD, QC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle, est heureux d'annoncer un gel de taxes locales pour toutes les propriétés résidentielles tout en permettant à 92 % des commerces de bénéficier d'un taux global de taxation inférieur au taux d'inflation malgré la hausse des coûts des quotes-parts à l'Agglomération de Montréal.

« Ces résultats sont d'autant plus satisfaisants qu'ils ont été obtenus dans un contexte particulièrement difficile alors que la pandémie a bouleversé autant nos vies personnelles que professionnelles », explique le maire Georges Bourelle.

L'administration a ainsi dû revoir d'urgence en mars toutes ses façons de faire pour garantir le maximum de services municipaux et d'activités dans le respect des consignes sanitaires tout en veillant à la santé et la sécurité de toutes et de tous.

« Le gel des taxes locales montre la rigueur de l'administration municipale pour garantir une gestion robuste des finances de la Ville afin de respecter la capacité de payer des citoyennes et citoyens », relève M. Bourelle.

L'exercice administratif est d'autant plus demandant que l'administration n'a aucun contrôle sur les dépenses régionales gérées par la Ville de Montréal qui représentent la moitié du budget de la municipalité. De plus, ces dépenses pour les services régionaux augmentent au-delà de l'inflation.

Il faut aussi ajouter que Beaconsfield subit pour une deuxième année consécutive un trop-perçu de 2 M$ de la Ville de Montréal pour les services de l'agglomération. Ce trop-perçu a été créé à cause d'une erreur dans l'algorithme de calcul pour déterminer les quotes-parts de chacune des 15 villes liées à Montréal sur l'île, dont Beaconsfield fait partie.

« Nous devons assumer ces hausses de coûts des services régionaux alors que nous maintenons des services de qualité à Beaconsfield tout en en contrôlant les coûts. C'est un exercice aussi difficile qu'exigeant, mais d'autant plus satisfaisant quand on voit les résultats obtenus », conclut le maire Bourelle.

Le maire ainsi que les membres du conseil municipal tiennent à souligner l'excellence du travail de tout le personnel de la Ville et à exprimer leurs remerciements pour ces résultats réalisés dans le contexte difficile de la pandémie.

