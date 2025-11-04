BUDGET FÉDÉRAL : UN PLAN D'INVESTISSEMENT QUI DEVRAIT CONTRIBUER À LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE

MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille positivement plusieurs mesures du budget fédéral 2025-2026, dévoilé aujourd'hui à Ottawa. À la lumière des attentes formulées en septembre dernier pour transformer l'adversité en moteur de croissance, le CPQ salue les axes susceptibles de renforcer l'investissement, la compétitivité et la productivité des entreprises québécoises, comme l'amortissement accéléré, les crédits d'impôt pour les énergies propres ainsi que les éléments concernant le secteur de la défense.

Le CPQ apprécie également la volonté de soutenir l'investissement privé dans les secteurs stratégiques touchés par les tarifs américains, ainsi que l'accent mis sur les infrastructures, la logistique et le transport, soit des leviers essentiels à la compétitivité de nos entreprises. Les mesures annoncées en termes de main-d'œuvre contribueront à améliorer la résilience des travailleurs canadiens.

Néanmoins, le CPQ reste vigilant sur certains aspects névralgiques même si les intentions du gouvernement semblent bonnes. La fiscalité des entreprises doit rester compétitive, par exemple il aurait été souhaitable de réduire le taux d'impôt des entreprises, de même que bonifier la portée des crédits pour la recherche et développement, notamment pour la grande entreprise.

De plus, le gouvernement devra s'assurer que les nouvelles cibles en immigration ne nuiront pas à la capacité de nos entreprises à combler leur besoin en termes de main d'œuvre.

Enfin, la gestion des finances publiques devra demeurer rigoureuse afin de préserver la capacité d'action de l'État à moyen terme.

« Face à une conjoncture marquée par des pressions protectionnistes et des perturbations des chaînes d'approvisionnement, ce budget devrait contribuer à ce que le Canada passe d'une posture défensive à une stratégie de croissance. Il contient des mesures intéressantes, mais le budget aurait pu aller plus loin afin d'améliorer l'environnement d'affaires et permettre à nos entreprises de créer davantage de richesse », souligne Norma Kozhaya, économiste en chef et vice-présidente à la recherche du CPQ.

« Nous saluons les orientations de ce budget, mais le véritable test sera dans sa mise en œuvre et dans la cohérence des mesures à mettre en place. Pour garantir un environnement d'affaires plus dynamique et plus performant, le gouvernement doit réduire la lourdeur réglementaire, garantir le bon fonctionnement des chaines logistiques et accroitre l'achat local dans ses approvisionnements. C'est à ce moment que nous verrons si ce budget de la relance s'inscrit dans un véritable plan d'action », précise Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

Le CPQ réitère son engagement à collaborer avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que ces orientations budgétaires se traduisent rapidement en actions concrètes qui stimuleront la croissance économique du Québec.

