OTTAWA, ON, le 8 avril 2022 /CNW/ - En tant que médecins au Canada, nous savons que la santé va bien au-delà des murs des hôpitaux ou des cliniques. Il faut absolument relever les défis posés par le logement et les soins dentaires pour soutenir une population en santé. Bien que le budget fédéral de 2022 comprenne d'importants programmes pour favoriser un accès équitable à une bonne santé, il faut faire beaucoup plus pour remédier à la crise du système de santé du Canada.

La pandémie de COVID-19 n'est pas terminée. Nous sommes heureux que des fonds soient alloués à la réduction des retards dans les opérations et les interventions médicales, de même qu'à l'accès aux soins dans les communautés rurales et éloignées, mais il faut un engagement plus solide à reconstruire le système de santé du Canada. Comme la pandémie le démontre clairement, le système de santé est intrinsèquement lié à une saine économie. Nous avons de toute urgence besoin d'un plan pancanadien sur les effectifs de la santé, ainsi que d'investissements pour reconstruire notre système de santé.

Pour en combler les lacunes, il faudra que tous les ordres de gouvernement et toutes les parties prenantes du secteur de la santé s'engagent à cet égard. Nous pressons le gouvernement fédéral de faire preuve de leadership et de concevoir des solutions tangibles, en collaboration avec les provinces et les territoires, pour reconstruire le système de santé. L'Association médicale canadienne s'engage à participer à cet important travail.

Katharine Smart, M.D.

Présidente, Association médicale canadienne

