Budget fédéral 2025-2026 - Déclaration de Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Le budget fédéral 2025 compte trois mesures phares pour les entreprises du Québec : les investissements records en défense, l'initiative Achetez canadien pour les contrats publics et les mesures fiscales visant à stimuler l'investissement en R-D et en productivité. Ce sont trois signaux importants envoyés aux entreprises d'ici pour qu'elles continuent d'investir ici. Toutefois, les taxes et impôts demeurent élevés pour nos entreprises par rapport à leurs concurrents américains qui bénéficient du One Big Beautiful Bill. Les restrictions demeurent en place sur la vaste majorité des travailleurs étrangers temporaires, ce qui va continuer de priver nos entreprises de travailleurs et freiner leur croissance », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

