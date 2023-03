OTTAWA, ON, le 14 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement fédéral doit se servir de son budget pour mettre en œuvre des politiques qui soutiendront les PME et favoriseront la croissance économique. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) lui demande notamment d'alléger les dettes pandémiques des PME, de mettre en place des politiques visant à remédier à la pénurie de main-d'œuvre et des mesures qui vont réduire les coûts d'exploitation et les formalités administratives.

En date de février, plus de la moitié (57 %) des PME ont des dettes pandémiques qui s'élèvent à 105 000 $ en moyenne et 52 % ont toujours des revenus sous la normale.

« Les PME font face à une augmentation généralisée des coûts d'exploitation, incluant les taxes sur la masse salariale, la hausse des taux d'intérêt et les coûts associés à la pénurie de main-d'œuvre. Il faut savoir également qu'un grand nombre d'entre elles ne se sont toujours pas remises de la pandémie. De nombreux propriétaires de PME se trouvent dans une situation financière précaire et n'ont pas les moyens de rembourser leurs lourdes dettes. Le budget fédéral doit ouvrir la voie vers la reprise et la croissance des PME au cours des prochains mois qui s'annoncent difficiles », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Les PME sont aux prises avec la hausse généralisée des coûts. Les coûts fiscaux et réglementaires créent des difficultés pour 54 % d'entre elles. Les coûts de l'énergie et des carburants (69 %), des salaires (63 %), des assurances (59 %) et des intrants (45 %) sont certaines des autres principales pressions sur les coûts d'exploitation.

« Pour de nombreux propriétaires de PME, la reprise est pénible après plusieurs années de conditions très difficiles. Maintenant, ils font face à une hausse rapide des coûts. Dans un contexte d'incertitude économique, les propriétaires de PME demeurent plus pessimistes qu'avant la pandémie », fait remarquer Simon Gaudreault, économiste en chef à la FCEI.

Pour aider les PME à se rétablir et à prospérer, la FCEI recommande au gouvernement de prendre les mesures suivantes :

Reporter la date de remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) jusqu'en décembre 2024 ou même 2025; envisager d'augmenter la portion subvention offerte aux entreprises et mettre en place un processus d'appel pour les bénéficiaires des prêts du CUEC qui sont maintenant jugés inadmissibles.

Geler la taxe sur le carbone à son niveau actuel.

Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises de 9 % à 8 %, au moins pour les deux prochaines années, et augmenter le seuil de la déduction accordée aux petites entreprises de 500 000 $ à 600 000 $, puis l'indexer sur l'inflation par la suite.

Offrir un crédit d'assurance-emploi (AE) ciblant les PME.

Faire suite à l'engagement de réduire les frais des transactions par carte de crédit pour les petits commerçants.

Créer une voie d'accès vers la résidence permanente pour les travailleurs étrangers moins qualifiés.

Prolonger la déduction pour amortissement accéléré (DPA) et rendre permanente la passation en charges immédiate, incluant un plafond de 1,5 M$, afin d'encourager les investissements.

« Le gouvernement doit prendre en considération les préoccupations des PME et passer à l'action maintenant. Le budget fédéral est l'occasion idéale d'annoncer des politiques qui assureront leur réussite dans l'ensemble des secteurs et des régions du pays », conclut M. Guénette.

Pour en savoir plus, consultez la soumission prébudgétaire de la FCEI.

Méthodologie :

Baromètre des affairesMD de février : Les résultats de février 2023 s'appuient sur 531 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 2 et le 13 février. Les résultats sont exacts à +/- 4,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats de ce mois.

Résultats finaux du sondage FCEI Votre Voix - Février 2023 : Ce sondage a été effectué en ligne du 8 au 28 février 2023 auprès de 3 023 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,8 %, 19 fois sur 20.

