Budget fédéral 2023-2024 - Peu de mesures structurantes pour répondre aux enjeux municipaux, déplore l'UMQ

OTTAWA, ON, le 28 mars 2023 /CNW/ - À la suite du dépôt aujourd'hui du budget fédéral 2023-2024 par la ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) déplore l'absence de mesures structurantes pour répondre aux pressions inflationnistes et climatiques auxquelles sont confrontées les municipalités.

« À la lecture du budget, il n'y a rien de nouveau pour le milieu municipal et les régions, malgré le fait que nous avons des besoins criants en infrastructure, en habitation, en transport collectif, en transport aérien régional, et j'en passe », a souligné le premier vice-président de l'UMQ, président du Comité sur les changements climatiques de l'Union et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

Par ailleurs, l'UMQ juge intéressantes les mesures budgétaires suivantes :

4 milliards de dollars sur sept ans pour le logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique;

368,4 millions de dollars sur trois ans pour renouveler et mettre à jour le soutien du secteur forestier;

31,7 millions de dollars sur trois ans pour favoriser l'établissement d'un programme d'assurance à coût modique contre les inondations.

Rappelons que les Assises 2023 de l'UMQ se tiendront dans la région de la capitale fédérale du 3 au 5 mai prochains. Cela sera une occasion privilégiée de faire le point sur les dossiers prioritaires dans le partenariat fédéral-municipal.

