Budget fédéral 2021-2022 - Plusieurs mesures structurantes pour les régions, selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille positivement le budget fédéral 2021-2022, déposé aujourd'hui par la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland.

Ce budget répond directement à plusieurs recommandations formulées par l'UMQ et le milieu municipal au cours des derniers mois afin de stimuler la relance économique, en proposant une série de mesures ciblées pour le logement, les infrastructures et le développement économique régional.

« Le gouvernement fédéral prépare aujourd'hui la sortie de crise, en investissant près de 100 milliards $ sur trois ans. C'est un coup de pouce substantiel pour dynamiser l'économie de nos régions. Je pense ici aux sommes réservées pour soutenir nos entreprises dans le virage technologique et aider les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et des festivals qui ont grandement souffert dans le cadre de la pandémie », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

« Les sommes allouées pour les garderies constituent une excellente nouvelle. Ottawa doit rapidement conclure une entente asymétrique avec le Québec, alors que toutes les régions sont aux prises avec une importante pénurie de places en services de garde. À terme, on aura un outil additionnel pour favoriser l'attraction des familles dans nos régions, c'est très positif », a ajouté monsieur Daniel Côté, premier vice-président de l'UMQ, président du Comité sur les services de garde de l'UMQ et maire de Gaspé.

Par ailleurs, l'UMQ se montre satisfaite que le budget fédéral fixe une nouvelle cible nationale de réduction des émissions de GES à 36 % d'ici 2030. Alors que les communautés doivent composer avec des enjeux importants liés à l'adaptation et à l'atténuation des changements climatiques, cela envoie un signal fort quant à la volonté du gouvernement d'agir à ce chapitre, de concert avec les municipalités. Cette nouvelle cible s'inscrit par ailleurs en droite ligne des chantiers priorisés dans le cadre de la Plateforme municipale pour le climat, récemment lancée par l'Union, et positionne les défis climatiques au cœur de la relance.

Enfin, l'UMQ accueille positivement la prolongation de tous les principaux programmes de soutien en cas de pandémie jusqu'à l'automne 2021, notamment en matière d'aide aux entreprises et aux travailleuses et travailleurs. Elle juge également particulièrement intéressantes les mesures suivantes :

Création d'un fonds pour l'infrastructure naturelle (200 millions $ sur trois ans);

Investissement dans la transformation de l'industrie forestière (54,8 millions $ sur deux ans);

Financement additionnel de 100 millions $ sur deux ans dans le Fonds pour l'accessibilité;

Aide de près d'un milliard pour les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et des festivals;

Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque (2 millions $);

Investissements de 2,5 milliards $ et réaffectation de fonds de 1,3 milliard $ pour la construction ou la rénovation de 35 000 logements abordables.

L'Union rappelle que les municipalités seront des partenaires de premier plan dans la concrétisation des engagements budgétaires et offre sa collaboration au gouvernement fédéral à ce chapitre.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

