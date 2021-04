Budget fédéral 2021-2022 : l'INRS salue les investissements en recherche et le soutien à la communauté étudiante

MONTRÉAL, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) salue les investissements, notamment ceux en recherche et en soutien aux étudiantes et aux étudiants, annoncés par le gouvernement du Canada, dans le cadre du budget 2021-2022 déposé hier la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

L'INRS souligne particulièrement le financement total de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour renforcer le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie au Canada. « Cet important soutien permettra d'enrichir le bassin de talents, de développer le réseau de la recherche au Canada, et de stimuler la croissance des entreprises qui œuvrent dans le domaine des sciences de la vie », souligne le directeur général de l'INRS, Luc-Alain Giraldeau.

De plus, en tant qu'établissement universitaire de recherche et de formation, l'INRS se réjouit des différentes initiatives en appui à la communauté étudiante, que ce soit en termes d'aide financière aux études, de bourses ou de bonification de l'offre de stages intégrés en milieu de travail, qui favorisent l'apprentissage en cours d'emploi et fournissent aux entreprises du soutien pour développer des talents.

L'INRS salue également les investissements dans des secteurs clés pour le développement de notre société, incluant la transition énergétique, l'intelligence artificielle et la mise sur pied d'une stratégie quantique nationale.

Par ailleurs, l'INRS tient aussi à souligner la part importante du budget consacrée à la santé mentale de la communauté étudiante, aux préoccupations en matière de violences fondées sur le genre, à la diversité et à l'inclusion, aux Peuples autochtones et aussi la promotion des langues officielles. « Ce sont des éléments qui sont chers à notre communauté et nous sommes heureux que le gouvernement du Canada y accorde une place importante dans son budget 2021-2022 », indique le directeur général de l'INRS.

En terminant, l'INRS applaudit le gouvernement du Canada pour la décision de mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, une initiative inspirée du modèle québécois qui a été en partie imaginé et conçu grâce aux travaux menés à l'INRS.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

