BUDGET DU QUÉBEC : POUR ASSURER, ENFIN, DES SOINS ET DES SERVICES ÉQUITABLES AUX AÎNÉS HÉBERGÉS

CHAMBLY, QC, le 12 mars 2024 /CNW/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) salue les investissements annoncés dans le budget 2024-2025 du gouvernement du Québec consacrés à l'harmonisation des CHSLD. Ces montants visent à atteindre l'équité dans les soins et les services de longue durée, peu importe le statut du milieu de vie où les personnes résident.

« Les membres de l'AELDPQ tiennent toutefois à partager leurs préoccupations. Les investissements annoncés doivent impérativement se rendre sur le terrain, car la vaste majorité des résidents des CHSLD privés non conventionnés ne bénéficient pas encore des avantages associés aux milieux conventionnés. Le conventionnement permet, entre autres, d'offrir de meilleures conditions aux employés et de rehausser les effectifs au chevet des résidents, ce qui assure une plus grande stabilité et une sécurité rehaussée pour les personnes hébergées », rappelle M. Paul Arbec, président de l'AELDPQ.

Déjà, en 2022, après la présentation du Budget, l'AELDPQ implorait le gouvernement d'assurer le déploiement rapide de ces sommes. À l'époque, les usagers attendaient toujours l'aide annoncée et plusieurs attendent toujours. Soulignons enfin que l'impact de ces délais ont des répercussions importantes sur les personnes hébergées et le personnel.

À propos de l'AELDPQ

L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) représente les propriétaires et gestionnaires de la majorité des CHSLD privés non conventionnés (PNC) du Québec. Il est à noter que tous les CHSLD PNC détiennent un permis délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et sont assujettis à la Loi sur les services de santé et services sociaux.

La mission de l'AELDPQ est d'accompagner et de représenter les CHSLD PNC afin qu'ils bénéficient des ressources nécessaires pour offrir une qualité et une continuité de soins et de services sécuritaires à leurs résidents.

