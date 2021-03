Budget du Québec : Nouveau mode de financement annoncé pour les carrefours jeunesse-emploi du Québec

TOUS les jeunes du Québec pourront compter sur leur CJE!

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Budget 2021-22, le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) est fier d'annoncer que les carrefours jeunesse-emploi (CJE) disposeront d'un nouveau mode de financement qui leur permettra d'accueillir tous les jeunes du Québec, peu importe leur statut socio-économique ou leurs besoins.

« C'est une excellente nouvelle! Nous saluons cet important changement car dans le contexte actuel, nous avons besoin de toute notre population, surtout les jeunes, pour relancer notre économie », explique Alexandre Soulières, directeur général du RCJEQ. « La jeunesse doit être à la fois écoutée et outillée pour qu'elle puisse à son tour participer aux transformations et à la prospérité du Québec. »

« Nous aimerions remercier le gouvernement du Québec pour sa confiance envers l'action des CJE. Le premier ministre, François Legault, son adjoint parlementaire, Samuel Poulin, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, ont joué un rôle décisif dans cette nouvelle formule de financement », déclare le président du conseil d'administration du RCJEQ, Serge Duclos.

Au cours des prochaines semaines, le RCJEQ travaillera avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale afin de développer les paramètres de ce nouveau mode de collaboration. Un déploiement au sein de tous les CJE est prévu au cours de l'été 2021. Ce nouveau mode de financement confère aussi aux CJE une plus grande autonomie afin notamment de répondre plus efficacement et rapidement aux besoins de leurs communautés respectives.

Chaque CJE est profondément ancré dans son territoire. Les CJE peuvent également s'appuyer sur un réseau de partenaires jeunesse et communautaires vaste et engagé afin de conjuguer leurs actions et ainsi favoriser le développement du plein potentiel des jeunes.

Lors d'un sondage mené par le RCJEQ en février 2021 auprès de 635 jeunes fréquentant les CJE, 96% ont indiqué que les CJE font une grande différence dans leur vie et les recommanderaient à un proche.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) regroupe 87 CJE issus de toutes les régions du Québec et a pour ambition que le Québec soit une référence dans le soutien continu de ses jeunes. Depuis plus de 20 ans, le RCJEQ, véritable créateur d'innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur collaboration afin de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 15 à 35 ans. Il représente, promeut et défend les CJE auprès des institutions publiques et politiques. Le RCJEQ, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, assure la coordination et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE. www.rcjeq.org

À propos des carrefours jeunesse-emploi

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ce sont 111 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec. Ce sont plus de 1500 intervenants qui sont dédiés aux jeunes. Les CJE, véritables milieux de vie, font une différence dans la vie de près de 60 000 jeunes chaque année. Ils offrent un accompagnement dans les démarches d'insertion sociale, une aide dans le cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projet pour la communauté. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes. www.trouvetoncje.com .

SOURCE Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec

Renseignements: Mathilde St-Vincent, [email protected], (514) 242-6852

Liens connexes

https://www.rcjeq.org/