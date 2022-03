BUDGET DU QUÉBEC : LES CHSLD PNC RESTENT SUR LEUR FAIM

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) constate avec grande déception le manque d'engagement du gouvernement actuel envers les aînés hébergés dans des centres d'hébergement et de soins de longue durée dans le cadre de son budget dévoilé aujourd'hui par le ministre des Finances, Éric Girard.

« Depuis les trois dernières années, notre association multiplie les représentations auprès des autorités gouvernementales afin qu'ils reconnaissent l'urgence d'agir et qu'ils déploient les sommes nécessaires pour assurer l'équité et une qualité rehaussée dans l'offre de soins et de services de longue durée. Le gouvernement du Québec est bien au fait que les conditions ne sont plus réunies pour continuer d'offrir une qualité et une continuité de soins sécuritaires aux personnes hébergées. Malgré tout, le conventionnement des CHSLD ne fait pas partie des priorités budgétaires », affirme M. Paul Arbec, président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec.

L'importance de conventionner tous les CHSLD PNC

Malgré le fait que le budget prévoit qu'« à terme, les établissements privés non conventionnés seront convertis en établissements privés conventionnés », notre association déplore que seulement 19,3 millions soient prévus pour conventionner un total de 20 établissements en 2022-2023. Alors que d'importants besoins doivent être comblés rapidement, le gouvernement priorise la construction de Maison des aînés plutôt que de soutenir des établissements qui sont dans une situation de grande précarité, faute d'un financement adéquat.

L'AELDPQ rappelle que le conventionnement de tous les CHSLD permettra d'assurer que tous les aînés du Québec, peu importe où ils résident, reçoivent la même qualité de soins et de services. En offrant des conditions équitables à leurs employés, les CHSLD privés non conventionnés (PNC) pourront, par le fait même, bénéficier d'une plus grande stabilité du personnel, une sécurité rehaussée et de meilleurs ratios.

L'AELDPQ demande aussi au gouvernement de lever la confidentialité des projets pilotes visant à faciliter la démarche de conventionnement et préciser l'échéancier de la démarche.

Assurer le déploiement des sommes annoncées

L'AELDPQ salue néanmoins la somme de 128,5 millions de dollars prévue pour la poursuite du projet d'harmonisation des CHSLD publics et privés. Nous espérons que des sommes seront spécifiquement dédiées au rehaussement du financement des CHSLD PNC qui est actuellement nettement insuffisant et non aligné avec les besoins du terrain, comme démontré par la Protectrice du citoyen et la Commissaire à la santé et au bien-être.

« Pour une énième fois, nous tendons la main au gouvernement afin d'être considérés en tant que véritables partenaires du réseau de la santé et des services sociaux dans le cadre de la démarche de conventionnement. Le réseau d'hébergement de soins et de services de longue durée est malade et les personnes hébergées ne doivent plus être oubliées. Le gouvernement doit maintenant se donner les moyens d'améliorer les soins et les services de longue durée pour tous les aînés hébergés », conclut M. Paul Arbec.

À propos de l'AELDPQ

L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) représente les propriétaires et gestionnaires de la majorité des 40 CHSLD privés non conventionnés (PNC) du Québec. Il est à noter que tous les CHSLD PNC détiennent un permis délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et sont assujettis à la Loi sur les services de santé et services sociaux. Ils doivent aussi détenir le sceau d'Agrément.

La mission de l'AELDPQ est d'accompagner et de représenter les CHSLD PNC afin qu'ils bénéficient des ressources nécessaires pour offrir une qualité et une continuité de soins et de services sécuritaires à leurs résidents.

Cliquez ici pour télécharger le logo.

SOURCE Association des Établissements de Longue Durée Privés du Québec (AELDPQ)

Renseignements: Association des établissements de longue durée privés du Québec, Nicky Cayer, 514-377-1994