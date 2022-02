BUDGET DU QUÉBEC : L'AELDPQ DEMANDE AU GOUVERNEMENT DE CONVENTIONNER TOUS LES CHSLD

MONTRÉAL, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - En prévision du dépôt du dernier budget du gouvernement actuel avant les élections, l'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) demande au gouvernement de François Legault de respecter son engagement et de conventionner tous les CHSLD afin d'assurer une offre de soins de longue durée équitable pour toutes les personnes hébergées à travers la province.

Actuellement, le financement des CHSLD PNC varie grandement entre les différents établissements et les régions. Les personnes aînées ne reçoivent donc pas toutes la même qualité et continuité des soins et des services. Cette situation doit être corrigée immédiatement.

« Comme le premier ministre l'a déclaré, le conventionnement des CHSLD est nécessaire pour favoriser des soins de qualité pour tous les aînés. En offrant enfin des conditions équitables à leurs employés, les CHSLD privés non conventionnés (PNC) pourront, par le fait même, bénéficier d'une plus grande stabilité du personnel, une sécurité rehaussée et de meilleurs ratios », affirme M. Paul Arbec, président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec.

Urgence d'agir

Malgré le fait que le conventionnement semble être l'orientation privilégiée par le gouvernement du Québec pour améliorer les soins et les services de longue durée, les délais s'étirent de façon injustifiée. Qui plus est, les sommes promises pour mieux soutenir les CHSLD PNC n'ont toujours pas été déployées sur le terrain. En clair, les établissements attendent toujours l'aide annoncée, au détriment des résidents et du personnel qui en prend soin.

L'AELDPQ implore le gouvernement du Québec de conventionner de façon urgente l'ensemble des CHSLD, de déployer les investissements promis de façon équitable et de rehausser le financement afin de permettre aux établissements de mettre en place des ratios sécuritaires pour répondre aux besoins accrus d'une clientèle vulnérable.

« Le sous-financement des CHSLD PNC est un fait reconnu depuis 2019. Plus le temps passe, plus les services aux aînés se fragilisent. Le moment est venu d'offrir aux CHSLD PNC les moyens pour améliorer la qualité des soins et des services offerts aux personnes qu'ils hébergent et ultimement, leur mieux-être. Le conventionnement est certainement la voie à suivre », conclut M. Arbec.

Le mémoire prébudgétaire de l'AELPDQ peut être consulté en ligne ici.

À propos de l'AELDPQ

L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) représente les propriétaires et gestionnaires de la majorité des 40 CHSLD privés non conventionnés (PNC) du Québec. Il est à noter que tous les CHSLD PNC détiennent un permis délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et sont assujettis à la Loi sur les services de santé et services sociaux.

La mission de l'AELDPQ est d'accompagner et de représenter les CHSLD PNC afin qu'ils bénéficient des ressources nécessaires pour offrir une qualité et une continuité de soins et de services sécuritaires à leurs résidents.

