Budget du Québec 2026-2027 : Rien pour les personnes touchées par le deuil périnatal

LÉVIS, QC, le 18 mars 2026 /CNW/ - La Table de concertation nationale sur le deuil périnatal déplore que le budget 2026-2027 du gouvernement du Québec ne comporte aucune mesure visant à améliorer les congés pour les personnes vivant un deuil périnatal.

Cette absence d'engagement survient à peine quelques semaines après que le gouvernement eut refusé de tenir une commission parlementaire pour examiner les solutions pour améliorer le soutien financier aux familles vivant un deuil périnatal, à la suite d'une perte de grossesse ou du décès d'un bébé jusqu'à un an après la naissance1, Pour les membres de la Table, il s'agit d'un deuxième coup dur à encaisser.

« Je suis profondément déçue. Les discussions que nous avons eues dans les derniers mois laissaient entrevoir une volonté sincère de faire avancer les choses. Malheureusement, ça ne s'est pas matérialisé en action concrète. Pourtant, nous proposons des mesures simples et à coût quasi nul pour l'État. Elles visent essentiellement à harmoniser les congés avec ceux du gouvernement fédéral et à utiliser les surplus du RQAP pour bonifier les prestations des pères, qui n'ont accès à aucun congé payé en cas de décès survenant durant la grossesse », souligne Marie-Claude Dufour, directrice générale du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec.

Un contexte favorable, mais aucune avancée

Les recherches menées au Québec depuis plus de 30 ans démontrent clairement que le deuil périnatal entraine des impacts psychologiques et physiques importants pour les deux parents, qu'il s'agisse d'une perte de grossesse précoce ou tardive. Le manque de soutien actuel en matière de congés, maintes fois dénoncé par les parents, a des répercussions sur la santé, la vie de couple, les enfants et sur le plan professionnel, alors que de nombreux parents doivent retourner au travail trop rapidement.

Par ailleurs, le gouvernement tarde à apporter des améliorations au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), alors qu'il exprimait sa volonté de le faire l'été dernier lors de la première baisse des taux de cotisation. Alors que le RQAP fête ses 20 ans d'existence cette année, il est temps d'avoir une véritable discussion collective sur le régime et de veiller à ce qu'il demeure un levier d'innovation sociale et un outil adapté aux réalités actuelles des familles.

À propos de la Table de concertation nationale sur le deuil périnatal

Portée par le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec, la Table de concertation nationale sur le deuil périnatal rassemble des acteurs communautaires, professionnels, universitaires et politiques engagés à améliorer l'expérience des personnes touchées par un deuil périnatal. Elle a déposé un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires afin de corriger des iniquités persistantes et d'offrir un soutien essentiel aux personnes confrontées à un décès périnatal. Pour en savoir plus : https://www.rcrpq.com/le-rcrpq/table-concertation/

SOURCE Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec

Source : Stéphanie Émond, Responsable des communications et des affaires publiques, 418 336-3316 poste 203, [email protected]