Budget du Québec 2025-2026 - L'école publique, un atout pour un Québec fort

QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) considèrent que le Budget du Québec 2025-2026 présenté par le ministre des Finances, M. Éric Girard, permettra de préserver les services aux élèves. Malgré l'incertitude économique et le contexte actuel des finances publiques, le budget du Québec témoigne que l'éducation demeure au cœur de l'action gouvernementale.

« Malgré cette période d'incertitude, le réseau scolaire travaillera à maintenir les initiatives et les projets qui favoriseront la persévérance et la réussite éducative des élèves. Il saura répondre aux attentes de la société québécoise et contribuera à l'effort collectif. Au cours des prochaines semaines, nous aurons l'occasion d'en savoir davantage sur les modalités que choisira le gouvernement pour distribuer les sommes annoncées. Rappelons-le, l'éducation, c'est le meilleur investissement pour assurer l'essor de nos communautés », affirme le président-directeur général de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

« L'éducation constitue notre plus grande richesse. Les initiatives gouvernementales prévoient de nouvelles mesures qui soutiendront le réseau, notamment pour l'accueil des élèves issus de l'immigration, l'apprentissage de la lecture et le développement de projets pédagogiques particuliers qui stimuleront la persévérance scolaire et la réussite éducative. Toutes les forces vives du réseau travailleront activement afin que les élèves aient tous les outils pour développer leur plein potentiel », ajoute le président-directeur général adjoint de la FCSSQ, M. Jean-François Collard.

Au cours des dernières années, le gouvernement a investi dans le parc immobilier afin d'offrir des milieux d'apprentissage mieux adaptés partout au Québec et nous saluons la bonification des investissements en maintien d'actifs. L'amélioration de l'état du parc immobilier scolaire est le fruit des investissements passés et du travail quotidien des centres de services scolaires. Par ailleurs, le réseau scolaire a connu une croissance significative de sa clientèle. C'est pourquoi la construction de nouveaux espaces permanents doit demeurer une priorité.

Le budget permet le maintien d'actions essentielles pour atténuer la pénurie de main-d'œuvre qui affecte toutes les catégories d'emploi en éducation. Elles contribueront à assurer la réussite éducative de tous les élèves.

« L'éducation est un pilier fondamental de notre société. Elle constitue la base sur laquelle repose le développement des collectivités. Les grandes réussites sociales, économiques et culturelles du Québec s'appuient d'ailleurs sur son école publique. C'est pourquoi les directions générales scolaires souhaitent la flexibilité et la prévisibilité nécessaires à une collaboration fructueuse avec l'ensemble des acteurs du réseau. Avec conviction, ils travailleront ainsi à assurer la réussite éducative des élèves », mentionne le directeur exécutif de l'ADGSQ, M. Normand Lessard.

Dans une ère de défis économiques importants, la FCSSQ et l'ADGSQ seront une force rassembleuse pour faire de l'école publique un lieu de réussites collectives. Ensemble, nous pouvons faire de l'éducation la grande priorité et la fierté de notre société.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, en développement des compétences, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques.

Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

À propos de l'ADGSQ

L'ADGSQ regroupe 188 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

www.fcssq.quebec

www.adgsq.ca

