Budget du Québec 2024 - La Fédération des producteurs forestiers du Québec salue la promesse d'investir en sylviculture en forêt privée

LONGUEUIL, QC, le 13 mars 2024 /CNW/ - La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) tient à saluer une mesure phare du Budget 2024 dévoilé par le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, soit un investissement significatif dans le soutien à la mise en valeur de la forêt privée.

Le Gouvernement du Québec prévoit injecter une somme de 147 M$ sur une période de cinq ans pour soutenir les investissements sylvicoles en forêt privée et incidemment y accroître l'approvisionnement en bois. Cette annonce permettra de valoriser le potentiel de récolte inexploité des forêts privées et de produire davantage de bois dans un contexte où l'approvisionnement de l'industrie forestière sera tendu, notamment en raison des feux de forêt de 2023.

« Nous remercions le ministre des Finances, M. Éric Girard, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, d'avoir pris la peine de miser avec aplomb sur le potentiel de la forêt privée », a indiqué le président de la FPFQ, M. Gaétan Boudreault.

Cette annonce répond à l'appel de la FPFQ qui avait souligné un manque à gagner d'environ 30 M$ dès cette année dans les budgets dédiés à la mise en valeur des forêts privées. L'investissement prévu permettra de sécuriser les activités de soutien aux producteurs afin qu'ils puissent aménager convenablement leurs boisés et soutenir l'industrie forestière. Toute action visant à améliorer les enveloppes budgétaires dédiées à l'aménagement des forêts privées permet à davantage de propriétaires forestiers de mettre en valeur leurs boisés en améliorant la qualité de leurs peuplements et en assurant le reboisement des sites récoltés.

« Maintenant qu'une prévisibilité budgétaire est acquise, nous pourrons concentrer nos efforts avec le gouvernement sur d'autres enjeux criants pour la forêt privée, tels que l'adaptation des forêts aux changements climatiques, la mise en valeur de la biodiversité des écosystèmes forestiers et une harmonisation du contexte réglementaire lié aux activités forestières », a conclu M. Gaétan Boudreault.

La forêt privée québécoise appartient à 134 000 personnes, familles et entreprises. Tour à tour, ces propriétaires fournissent environ un cinquième de l'approvisionnement en bois rond de l'industrie forestière québécoise. Les activités sylvicoles effectuées en forêt privée et la transformation du bois qui y est récolté génèrent des revenus annuels de 4,7 G$ et près de 24 300 emplois.

