Marc-André Côté : lauréat 2025 du prix Henri-Paul-Gagnon

LONGUEUIL, QC, le 30 mai 2025 /CNW/ - Monsieur Marc-André Côté, ingénieur forestier, a reçu le prix Henri-Paul-Gagnon lors du banquet du congrès de la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) tenu à Trois-Rivières, ce 29 mai.

M. Côté a consacré vingt-cinq ans de carrière à défendre les intérêts des producteurs forestiers, acéricoles et agricoles, dont dix années à titre de directeur général de la Fédération des producteurs forestiers du Québec entre 2011 et 2020. Son engagement inébranlable et son efficacité redoutable lui ont permis de cumuler plusieurs contributions significatives que ce prix vise à reconnaître.

M. Côté a ainsi réussi à mettre en pratique sa conviction que la fiscalité pouvait permettre à chacun des 160 000 propriétaires forestiers du Québec de détenir un budget d'aménagement forestier. Et que l'action de ceux-ci génère autant de bénéfices économiques qu'environnementaux pour la société. Renouvellement de la disposition de l'étalement du revenu forestier, bonification de la mesure de remboursement des taxes foncières pour les producteurs forestiers, création de la catégorie de taxation municipale pour les boisés sous aménagement, abandon de la taxe sur les opérations forestières pour les petits producteurs forestiers, et reconnaissance de l'importance du plan d'aménagement forestier bonifié de données environnementales constituent aujourd'hui une part non négligeable de la politique visant la mise en valeur des forêts privées.

Pour convaincre le gouvernement d'adopter ces mesures, M. Côté a mis en œuvre plusieurs initiatives pour synchroniser la voix de dizaines de milliers de propriétaires et producteurs forestiers, persuadé grâce aux enquêtes sociologiques qu'il a conduites que ceux-ci vivaient des enjeux et des aspirations semblables, peu importe la région du Québec. En multipliant les canaux de communication, en étayant les connaissances sur la forêt privée et en simplifiant des enjeux complexes, il a fourni aux producteurs des arguments crédibles pouvant nourrir leur réflexion et aider leurs représentations auprès des élus de leur coin de pays. Encore aujourd'hui, foretprivee.ca, l'infolettre Forêts de chez nous PLUS, la Forêt privée chiffrée et diverses études socio-économiques qu'il a supervisées demeurent la référence sur tout ce qui touche de près ou de loin les producteurs et la forêt privée.

Enfin, il a été un ardent défenseur de l'action syndicale pour corriger les évidentes imperfections de marchés que subissent les producteurs acéricoles et forestiers. À titre de directeur général adjoint des Producteurs et Productrices acéricoles du Québec, il a implanté, entre 2003 et 2006, le système de contingentement de la production de sirop d'érable toujours en vigueur aujourd'hui. Comme directeur général de la FPFQ, il a mis de l'avant les potentiels d'approvisionnement des usines en provenance de la forêt privée, notamment par le calcul et le suivi des possibilités de récolte forestière. Il a aussi obtenu des mesures législatives et administratives pour mieux protéger les parts de marchés pour les producteurs de la forêt privée, lors des révisions successives du régime forestier québécois. Et c'est sans compter son travail de soutien aux syndicats de producteurs forestiers souhaitant mieux organiser les conditions de vente du bois aux usines de produits forestiers.

« En syndicalisme, aucune vision ne se matérialise sans la confiance des membres dans l'action de l'organisation et la présence d'une équipe compétente et dédiée à sa mission. J'ai eu la chance dans ma carrière de pouvoir compter sur les deux », a mentionné M. Marc-André Côté à la réception de son prix.

Ingénieur forestier et titulaire d'un doctorat en politique forestière, M. Côté est reconnu pour sa créativité, sa rigueur, sa persévérance et sa capacité à synthétiser des enjeux éminemment complexes. Depuis 2020, il poursuit sa carrière à l'Union des producteurs agricoles en tant que directeur général des fiducies agricoles UPA-Fondaction et REM, où il a établi un modèle de fiducies foncières visant à préserver des terres agricoles menacées par un changement de vocation.

Le prix Henri-Paul-Gagnon

Le prix Henri-Paul-Gagnon est décerné annuellement à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à la vie syndicale dans le secteur de la forêt privée. Institué en 2010, le prix est attribué à la mémoire de M. Henri-Paul Gagnon, originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, président fondateur de la Fédération en 1970.

foretprivee.ca

SOURCE Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ)

Renseignements : Vincent Miville, ing.f., M. Sc., Directeur général, Fédération des producteurs forestiers du Québec, T. 450 679-0540, poste 8201, [email protected]