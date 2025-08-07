Annonce de Mark Carney pour soutenir l'industrie forestière - Un investissement majeur, mais la forêt privée est encore oubliée

LONGUEUIL, QC, le 7 août 2025 /CNW/ - La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) salue les investissements annoncés par le gouvernement fédéral pour soutenir l'industrie du bois d'œuvre, mais déplore l'oubli des producteurs forestiers dans les mesures proposées.

Le 5 août, le premier ministre Carney a dévoilé un plan de 1,2 G$ visant à relancer l'économie forestière dans un contexte de tensions commerciales avec les États-Unis, où les droits sur le bois d'œuvre canadien ont récemment doublé. Ottawa souhaite miser sur la construction résidentielle en bois, la diversification des marchés et le perfectionnement des travailleurs pour soulager le secteur. Il s'agit d'une annonce significative, mais la FPFQ déplore que les producteurs forestiers demeurent ignorés, tout comme leurs fournisseurs, dont les entrepreneurs forestiers et les transporteurs de bois.

Les producteurs en amont dans la filière sont pourtant parmi les premières victimes collatérales des représailles tarifaires américaines. La Fédération rappelle que l'imposition de droits tarifaires diminue la capacité d'achat du bois par les scieries au détriment des producteurs, quand elle ne ferme pas tout bonnement leurs marchés. Pourtant, les producteurs ne bénéficient d'aucun régime de compensation, ni de mécanismes de sécurité sociale adaptés à leur réalité.

« Il est regrettable que les mesures ne viennent pas en aide aux producteurs œuvrant en forêt privée, qui sont des victimes collatérales de représailles visant les redevances perçues sur le bois récolté en forêt publique. Les producteurs sont pris dans un conflit qui ne les concerne pas, sans accès aux soutiens offerts au reste de la filière. Cette injustice doit être corrigée » a déclaré le président de la FPFQ, M. Gaétan Boudreault.

La FPFQ réclame une reconnaissance du rôle stratégique de la forêt privée dans l'approvisionnement du secteur forestier canadien ainsi qu'un accès équitable aux mesures d'aide qui en découlent. De plus, elle revendique que le bois d'œuvre produit avec du bois issu des forêts privées soit exempté de taxes et quotas dans toute future entente sur le bois d'œuvre. La FPFQ réitère sa volonté de collaborer avec le gouvernement pour bâtir une filière forestière plus robuste, durable et équitable.

