Budget du Québec 2024-2025 - Maintenir le cap en éducation

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) accueillent positivement le Budget du Québec 2024-2025 présenté par le ministre des Finances, M. Éric Girard. Les investissements annoncés s'inscrivent dans l'engagement de faire de l'éducation une priorité nationale. Chaque dollar investi en éducation a des retombées significatives aujourd'hui et pour l'avenir de notre société. En ce sens, l'augmentation des dépenses de portefeuille de 7,6 % prévue cette année permettra au réseau scolaire de poursuivre la réalisation de sa mission éducative.

« Je salue l'importance accordée à l'éducation dans ce budget. Les sommes allouées permettront d'assurer la performance du réseau scolaire. De fait, les centres de services scolaires pourront œuvrer à l'atteinte des orientations et objectifs ciblés dans leur Plan d'engagement vers la réussite. L'éducation constitue notre plus grande richesse et notre réseau œuvre quotidiennement à l'enrichir », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

Persévérance et réussite scolaires : notre priorité absolue

Depuis les trois dernières années, le gouvernement investit massivement dans l'éducation. Sur près de 820 M$ prévus au cours des cinq prochaines années, des allocations de 544,5 M$ permettront de soutenir les apprentissages des élèves et leur réussite éducative. Ces sommes appuieront les efforts investis par le personnel scolaire pour diplômer et qualifier un nombre grandissant d'élèves. Rappelons que le gouvernement se donne comme objectif d'atteindre la cible de diplomation des jeunes de 90 % d'ici 2030.

Pénurie de main-d'œuvre : penser aujourd'hui pour demain

Les investissements annoncés favoriseront l'attraction et la rétention du personnel du réseau scolaire. Le financement d'initiatives relatives aux postes à temps partiel, au maintien en poste des personnes retraitées et au soutien du personnel renforcera l'attractivité du réseau de l'éducation. Pour des résultats à plus long terme, ces mesures devront toutefois être prolongées au-delà de 2025-2026.

Formation professionnelle : une voie qualifiante incontournable

La formation professionnelle constitue une solution à la pénurie de main-d'œuvre pour les entreprises québécoises. En ce sens, nous saluons les initiatives visant le milieu de la construction et les projets d'alternance travail-études. Afin de maximiser l'impact positif de la formation professionnelle sur l'économie québécoise, une modernisation du financement devra être également mise en œuvre.

Parc immobilier scolaire : résorber la vétusté des écoles

Sachant que des milieux sains et sécuritaires favorisent la réussite éducative, tous les efforts doivent être consentis afin d'offrir aux élèves et au personnel des environnements de grande qualité. Les montants annoncés pour la rénovation des écoles et la construction de nouveaux espaces sont considérables, soit 3,7 G$.

« Le gouvernement poursuit ses efforts dans l'amélioration du parc immobilier. À cet égard, les centres de services scolaires ont accompli un travail rigoureux d'évaluation et de priorisation des travaux. Par ailleurs, outre les dépenses d'investissements prévus au Plan québécois des infrastructures, des ressources additionnelles au budget de fonctionnement seront nécessaires afin d'assurer un entretien préventif optimal des immeubles », a soutenu le président-directeur général adjoint de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

Édifier le Québec de demain

« Les centres de services scolaires administrent avec rigueur et efficacité les sommes qui leur sont allouées. Aussi, les directions générales poursuivront leur collaboration avec les divers acteurs de leur milieu respectif afin d'assurer la réussite éducative de l'ensemble des élèves du Québec. », a indiqué le directeur exécutif de l'ADGSQ, M. Normand Lessard.

« L'éducation, c'est assurément la voie d'avenir pour l'édification du Québec. Ce budget favorisera et appuiera la mobilisation de tout le réseau pour atteindre les cibles ambitieuses de réussite et de persévérance, et ce, au bénéfice de l'ensemble des élèves du Québec. La Fédération des centres de services scolaires du Québec continuera à agir comme un acteur incontournable en soutenant l'ensemble des centres de services scolaires dans l'accomplissement de leur mission. Garder le cap sur l'éducation devra être notre objectif commun à long terme afin que le Québec poursuive son développement », a affirmé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

À propos de l'ADGSQ

L'ADGSQ regroupe 188 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

