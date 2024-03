Budget du Québec 2024-2025 : Le RCRPQ salue des investissements prévus dans les services sociaux, bien que la ventilation de ceux-ci demeure à préciser

LÉVIS, QC, le 13 mars 2024 /CNW/ - Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) a pris connaissance du Budget 2024-2025 déposé le 12 mars par le gouvernement du Québec. Le RCRPQ est favorable aux investissements prévus dans les services sociaux par le gouvernement, mais a particulièrement hâte de voir comment ces fonds seront ventilés dans les services aux familles.

« Nous saluons les investissements de 195 millions de dollars sur cinq ans destinés à consolider les services en santé mentale, en services sociaux généraux, en déficiences, des organismes communautaires, pour Agir tôt et contre les dépendances. Le choix du terme "consolider" laisse supposer que ces sommes viseront bien à renforcer les initiatives existantes, pour que celles-ci puissent pleinement répondre à la demande, et non à réinventer la roue. Cependant, les sommes prévues dans cette enveloppe couvrent plusieurs secteurs. Cela représente un risque important de dispersion des efforts, ce qui en bout de ligne donnera des résultats mitigés », met en garde madame Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

Réitérer la fenêtre d'opportunité que représente la période périnatale

En janvier dernier, le RCRPQ et quatre de ses partenaires lançaient « La périnatalité au Québec : livre blanc du milieu communautaire ». Appuyé sur le savoir expérientiel et scientifique, le livre blanc souligne la nécessité de renforcer le soutien précoce aux parents, dès la grossesse, notamment en les préparant à leur rôle et en les aidant à relever les défis d'adaptation que cette transition représente.

La période périnatale représente à la fois une étape cruciale dans la vie de l'enfant et une période de grande vulnérabilité pour les parents, en raison des nombreux changements qui surviennent. D'ailleurs, rappelons que le rapport de la Commission Laurent met en évidence le soutien parental comme faisant partie intégrante des stratégies de prévention de la maltraitance.

Le livre blanc a été déposé au ministre des Finances dans le cadre des consultations prébudgétaires, accompagné d'une lettre recommandant notamment de rehausser et de pérenniser les services offerts par les organismes communautaires spécialisés en périnatalité.

Renforcer le pouvoir d'agir des organismes communautaires

Les organismes communautaires spécialisés en périnatalité, tels que les Centres de ressources périnatales (CRP), jouent un rôle crucial en proposant des initiatives innovantes pour soutenir les parents durant la période périnatale, en complémentarité avec le réseau de la santé et des services sociaux. Il s'agit notamment de préparation à la naissance et à la parentalité, de soutien et de prévention en matière de santé mentale périnatale, d'accompagnement dans le deuil périnatal et de soutien en allaitement et durant la période postnatale.

Leurs actions contribuent à briser l'isolement, à normaliser les expériences vécues, à fournir du soutien concret et psychosocial pour surmonter les difficultés, à offrir du répit, à renforcer la confiance des parents dans leurs rôles et à développer le lien d'attachement avec leur bébé. Toutefois, les organismes signalent une augmentation de la demande pour leurs services, qui semble perdurer dans le temps. De nombreuses familles ont donc du mal à accéder aux services ou se retrouvent sur des listes d'attente.

Le Budget 2024-2025 prévoit un financement additionnel de 264 millions de dollars sur cinq ans pour les organismes communautaires, dont 50 millions de dollars pour ceux qui œuvrent notamment en santé mentale et en services sociaux et 61,9 millions de dollars pour d'autres mesures soutenant l'action communautaire.

« Encore une fois, nous manquons de détails sur la répartition de ces fonds. Quels sont les organismes communautaires concernés ? Quels seront les montants alloués et les modalités ? Nous appelons le gouvernement à clarifier rapidement ses intentions concernant ces investissements. Nous espérons qu'une partie des investissements visera à renforcer la prévention et améliorer l'accès aux services pour les familles », conclut Mme Dufour.

Le RCRPQ réitère sa volonté de continuer à travailler avec les différentes instances gouvernementales, afin de faire avancer les services aux familles du Québec.

À propos du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ)

Le RCRPQ est le seul réseau national dédié à la périnatalité. Il regroupe à l'heure actuelle 31 Centres de ressources périnatales (CRP), répartis dans 16 régions du Québec. Les CRP sont des organismes communautaires qui proposent une offre d'activités et de services accessible à toutes les familles, durant la grossesse et jusqu'à ce que bébé atteigne l'âge de 2 ans. Pour en savoir plus : www.rcrpq.com.

