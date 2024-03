Budget du Québec 2024-2025 : des mesures insuffisantes pour le financement durable du transport collectif et pour la vitalité des régions

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - À la suite du dépôt aujourd'hui du budget du Québec 2024-2025 par le ministre des Finances, monsieur Eric Girard, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) rappelle au gouvernement du Québec que le milieu municipal continue d'avoir des attentes ambitieuses auxquelles le budget actuel ne répond pas, ou que partiellement.

Certaines mesures du présent budget répondent à des enjeux exprimés par le milieu municipal, notamment :

Nouvelles mesures pour appuyer le secteur forestier : 347,5 millions de dollars sur cinq ans ;

Appui à la desserte aérienne régionale : 27 millions de dollars sur trois ans ;

Protection de l'environnement et adaptation aux changements climatiques : 127,5 millions de dollars sur cinq ans incluant une aide de 102 millions de dollars afin d'assurer la sécurité dans le contexte des changements climatiques et agir face à la hausse des sinistres majeurs, notamment en mettant en place une équipe d'intervention disponible en tout temps.

L'Union exprime sa grande préoccupation quant au manque d'investissements pour répondre aux besoins de la population en matière de transport collectif.

« Le budget ne prévoit aucune somme additionnelle pour le financement du transport collectif afin de répondre aux besoins de l'ensemble des régions du Québec. Il s'agit d'un moment crucial pour assurer son développement. Le transport collectif est un élément clé pour le succès des projets de développement économique, ainsi qu'un levier indispensable pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'aménagement durable du territoire », a mentionné le président de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

La voix des gouvernements de proximité

