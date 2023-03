Budget du Québec 2023 : un pas dans la bonne direction pour la santé mentale des nouveaux parents

LÉVIS, QC, le 22 mars 2023 /CNW/ - Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) accueille favorablement les investissements de 25 millions de dollars sur cinq ans prévus au budget 2023-2024 pour la mise en œuvre de mesures qui aideront les parents à faire face aux difficultés en contexte de périnatalité.

« Ces investissements pour prendre soin de la santé mentale des nouveaux parents constituent un pas dans la bonne direction. Toutefois, nous n'avons encore aucun détail sur la façon dont seront dépensées ces sommes. Nous souhaitons connaître rapidement les modalités de déploiement de ces nouvelles mesures. Nous espérons qu'elles permettront de mettre de l'avant et de bonifier des services existants, qui ont fait leurs preuves, mais qui peinent à répondre à la demande », exprime madame Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

Soutenir et valoriser les initiatives existantes

Plusieurs organismes communautaires, tels que les Centres de ressources de périnatales (CRP), sont présents à la grandeur du Québec et accompagnent les futurs et nouveaux parents durant cette période de grande vulnérabilité qu'est la période périnatale. Ancrés dans leur communauté et agissant en complémentarité avec le réseau de la santé et des services sociaux, ils proposent des services qui permettent de pallier les difficultés rencontrées par les parents de nouveau-nés. Toutefois, dans plusieurs régions, on peine présentement à répondre à la demande sans cesse grandissante. Les investissements prévus au budget doivent permettre de bonifier les initiatives existantes, afin de répondre rapidement et efficacement aux besoins des parents.

Promouvoir les ressources disponibles sur le terrain

Par ailleurs, le RCRPQ salue les sommes prévues (13 M$) pour réaliser des campagnes d'information visant à promouvoir l'offre de services de santé mentale et de services sociaux au Québec.

« Nous offrons notre entière collaboration au ministère pour la mise en place de ces campagnes, qui permettront de valoriser et faire connaître les ressources sur le terrain. Toutefois, ces campagnes porteront fruit seulement si elles s'adjoignent d'un meilleur référencement entre le réseau de la santé et des services sociaux et le milieu communautaire », précise Mme Dufour.

Finalement, le RCRPQ souligne les sommes additionnelles annoncées pour soutenir la mission globale des organismes communautaires œuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux, ainsi que la bonification du financement à la mission accordé aux organismes communautaires Famille. Le financement à la mission est essentiel pour permettre au milieu communautaire d'accompagner de façon optimale les familles sur le terrain.

À propos du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ)

Le RCRPQ est le seul réseau national dédié à la périnatalité. Il regroupe à l'heure actuelle 25 Centres de ressources périnatales (CRP), répartis dans 15 régions du Québec. Les CRP sont des organismes communautaires qui proposent une offre d'activités et de services accessible à toutes les familles, durant la grossesse et jusqu'à ce que bébé atteigne l'âge de 2 ans. Pour en savoir plus : www.rcrpq.com.

SOURCE Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec

Renseignements: Stéphanie Émond, Responsable des communications / RCRPQ, 418 336-3316 poste 203, [email protected]