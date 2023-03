Budget du Québec 2023 - Le Collectif petite enfance constate l'absence d'une vision cohérente en matière de soutien à la petite enfance

MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - Le Collectif petite enfance constate que le Budget du Québec 2023 comporte quelques belles initiatives pour prolonger ou bonifier certaines mesures qui viennent appuyer le soutien auprès des tout-petits. Mais ces initiatives hétéroclites et non coordonnées constituent une autre occasion manquée pour le gouvernement qui n'a visiblement toujours pas trouvé la façon de décloisonner les silos entre les réseaux qui desservent les tout-petits et leur famille.

Dans un mémoire soumis au ministre des Finances dans le cadre des consultations prébudgétaires, le Collectif petite enfance a demandé au gouvernement de considérer la périnatalité et la petite enfance au sommet des priorités de l'après-pandémie.

« Agir en petite enfance, dès la grossesse, permet d'offrir à tous les enfants des chances égales de développer leur plein potentiel. Agir tôt permet ainsi de s'assurer que le Québec de demain puisse compter sur des citoyens accomplis et engagés qui contribueront à bâtir une société plus prospère. Face aux défis des prochaines décennies, investir massivement en petite enfance constitue le plus important legs que le Québec puisse offrir à nos tout-petits et à l'ensemble de la société. Pour y parvenir, il est fondamental de se donner les moyens d'assurer une cohérence et une vision intégrée en petite enfance qui tient compte du continuum de développement de l'enfant. Le Québec a tout à y gagner », a déclaré Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance. « Nous tendons la main au gouvernement pour l'aider à trouver la meilleure façon d'assurer une meilleure cohésion entre les acteurs qui œuvrent auprès des tout-petits et de leur famille. »

Pour lire le mémoire que le Collectif petite enfance a présenté au ministre des Finances dans le cadre des consultations prébudgétaires : http://www.finances.gouv.qc.ca/ministere/outils_services/consultations_publiques/consultations_prebudgetaires/2023-2024/memoires/Memoire_CollectifPetiteEnfance.pdf

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 24 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Le Collectif se positionne comme porte-voix des tout-petits du Québec pour faciliter la mise en place de conditions de succès afin d'assurer leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

Facebook : @Collectifpetiteenfance

Twitter : @CollectifPE

LinkedIn: @Collectif petite enfance

#toutpetits #PrioritéPetiteEnfance

SOURCE Collectif petite enfance

Renseignements: Josée Massicotte, [email protected], 514 388-0169, cell. 514 915-0511