Budget du Québec 2023-2024 - Un budget prudent qui vise à soutenir la population

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec accueille favorablement le budget du Québec 2023-2024 déposé aujourd'hui par le ministre des Finances, Eric Girard. Le gouvernement fait preuve de prudence et de solidarité, dans un contexte économique difficile pour une partie importance de la population québécoise. Toutefois, cette prudence se reflète également sur le plan de la transition écologique et de la lutte aux changements climatiques, enjeux qui préoccupent l'Ordre et qui auraient pu bénéficier d'une plus grande place dans les priorités budgétaires.

« La population québécoise vit avec une incertitude économique depuis maintenant plusieurs années et cet exercice budgétaire est une réponse au répit dont ont besoin les contribuables. En ce sens, nous ne pouvons que souligner l'écoute du gouvernement », mentionne la présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec, Geneviève Mottard, CPA.

Dette publique et Fonds des générations

L'Ordre salue l'engagement du gouvernement à ne pas dénaturer l'objectif du Fonds des générations. Malgré une baisse temporaire du niveau des versements, le gouvernement se donne un nouvel objectif de réduction de la dette, un changement qui était demandé par de nombreux intervenants des milieux économiques. La dette nette, qui s'établira à 37,4 % du PIB au 31 mars 2023, sera réduite graduellement à l'intérieur d'une fourchette allant de 27,5 % du PIB à 32,5 % du PIB d'ici 15 ans, à l'horizon de l'année financière 2037-2038. L'adoption du ratio dette nette/PIB comme nouvel indicateur est également une mesure que nous saluons et qui permettra une meilleure comparaison avec les autres provinces.

Après plus de 20 ans, il importait de faire évoluer les mécanismes en lien avec l'équilibre budgétaire et le remboursement de la dette tout en gardant le cap sur le même objectif : la pérennité des finances publiques du Québec. À cet égard, le gouvernement agit dans le sens des analystes et annonce davantage de transparence et de souplesse.

Lutte aux changements climatiques

Là où le gouvernement fait toutefois preuve d'excès de réserve, c'est du côté des initiatives innovantes visant à lutter contre les changements climatiques. Le projet de Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028 rendue publique en décembre dernier laissait sous-entendre que de nouvelles mesures d'écofiscalité et d'écoconditionnalité seraient mises en place. L'Ordre ne peut que constater un manque d'audace dans les mesures annoncées aujourd'hui. L'urgence climatique ne permet plus de repousser l'engagement maintes fois formulé à doter le Québec des meilleures pratiques en ce domaine.

Cette frilosité n'encourage pas, par ailleurs, la population québécoise à adopter de meilleures pratiques environnementales. Bien que ces défis relèvent d'enjeux systémiques et complexes, l'Ordre est d'avis que le gouvernement peut mener la population vers des changements concrets au niveau des habitudes de consommation en priorisant la mise en place de mesures d'écofiscalité et d'écoconditionnalité ciblées.

Équité fiscale

D'autre part, l'Ordre s'étonne que le gouvernement ne montre pas davantage d'empressement à s'attaquer à l'économie souterraine, dans une perspective d'équité fiscale envers l'ensemble des contribuables. Il va de soi que le gouvernement doit poursuivre les efforts initiés depuis 2019 afin de lutter contre l'évitement fiscal abusif et l'évasion fiscale. L'ampleur du phénomène de même que la sophistication de plus en plus grande des schémas utilisés commandent une action déterminée de l'État à laquelle nous souscrivons pleinement. Nous considérons entre autres qu'il y a lieu d'accentuer les efforts déployés par Revenu Québec dans la lutte à l'économie souterraine et le travail au noir, notamment en augmentant les ressources humaines et financières qui y sont consacrées.

Rareté de main-d'œuvre

Par ailleurs, l'Ordre accueille favorablement les engagements du gouvernement visant à combattre la rareté de main-d'œuvre qui sévit dorénavant dans une pluralité de secteurs de l'économie. Les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui visant à maintenir en emploi les travailleurs d'expérience vont assurément dans la bonne direction. Les changements apportés au Régime de rentes du Québec seront des incitatifs importants qui permettront, nous l'espérons, de maintenir plus longtemps en activité une partie du capital humain des organisations.

L'Ordre salue finalement les engagements pris pour favoriser la reconnaissance des compétences des professionnels formés à l'étranger, qui constitue une autre clé de voûte pour soulager de nombreux secteurs de l'économie affectés par la pénurie de main-d'œuvre. Les investissements de 164,1 millions de dollars prévus sur cinq ans permettront notamment de soutenir financièrement les personnes immigrantes souhaitant obtenir une reconnaissance de leurs compétences; d'exempter les professionnels formés à l'étranger des droits de scolarité liés aux formations d'appoint exigés par les ordres professionnels québécois et enfin, d'appuyer les ordres professionnels afin d'accélérer la reconnaissance des compétences.

L'Ordre reconnaît dans ces mesures la volonté du gouvernement de donner aux ordres professionnels les moyens de contribuer activement à la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, une situation qui fragilise la protection du public. « Avoir une main-d'œuvre suffisante et qualifiée est à la base même d'une économie pérenne. En ce sens, c'est un enjeu auquel nous devons nous attaquer avec détermination. Chose certaine, l'Ordre des CPA et l'ensemble de ses membres seront au rendez-vous pour stimuler la recherche de relève », conclut Mme Mottard.

