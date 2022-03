Budget du Québec 2022-2023 - L'UMQ réitère les attentes du milieu municipal

MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - À la veille du dépôt du budget du Québec 2022-2023 par le ministre des Finances, monsieur Eric Girard, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) réitère ses attentes pour des mesures fortes et structurantes en matière de de changements climatiques, de transport collectif, de logement et de développement économique régional.

« Le dernier budget avant les élections d'octobre prochain doit être l'occasion d'octroyer aux municipalités des leviers pour s'adapter aux changements climatiques. Je pense particulièrement à l'électrification des transports, car c'est une façon concrète de décarboniser nos milieux. Aussi, il sera nécessaire de soutenir nos organismes de transport, qui ont subi d'importantes baisses d'achalandage durant la pandémie, Enfin, le milieu municipal s'attend à de nouvelles sommes pour répondre à la pénurie de logements et assurer la vitalité de nos centres-villes et de nos rues commerciales partout au Québec », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Rappelons que, dans le cadre des consultations prébudgétaires de février dernier, l'UMQ a formulé plusieurs propositions, dont les suivantes:

Élargir les critères d'admissibilité de certains programmes existants pour permettre aux municipalités de mieux s'adapter aux changements climatiques;

Assurer le financement des opérations du transport collectif jusqu'à ce que l'achalandage revienne à la normale;

Bonifier et pérenniser le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI);

Reconduire le Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR);

Accélérer la création de logements abordables et sociaux.

Les recommandations prébudgétaires détaillées sont disponibles en ligne sur le site Internet de l'Union. Soulignons enfin que le président de l'UMQ assistera à la lecture du discours sur le budget par le ministre au Salon bleu de l'Assemblée nationale ce mardi 22 mars 2022, à 16 h.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

