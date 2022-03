Budget du Québec 2022-2023 - Bonnes nouvelles pour la mobilité et le développement économique régional, plusieurs avancées pour le logement, résume l'UMQ

QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du dépôt aujourd'hui du budget du Québec 2022-2023 par le ministre des Finances, monsieur Eric Girard, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille avec satisfaction plusieurs mesures touchant notamment le transport et le développement économique régional.

Pour l'Union, l'aide de 293 millions $ sur deux ans aux organismes de transport collectif qui ont connu des baisses d'achalandage marquées durant la pandémie, ainsi que le soutien pour le transport aérien et le transport interurbain, démontrent une fois de plus l'importance de la mobilité des personnes, et ce, dans toutes les régions du Québec.

« Nous nous réjouissons du soutien pour le transport collectif. C'est une bonne nouvelle pour maintenir le service d'ici à un retour à la normale en 2024. Aussi, l'aide apportée au transport aérien est bien accueillie, surtout dans un contexte où nos régions ont subi d'importantes coupures de service », a souligné le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Par ailleurs, l'Union salue l'ajout de 247 millions $ au programme AccèsLogis Québec pour rattraper l'arriéré en logement social ainsi que la bonification de 100 millions $ du Programme d'habitation abordable du Québec (PHAQ), pour accélérer la construction de logements abordables.

« Nous avons aujourd'hui plusieurs avancées en matière de logement. Avec les sommes annoncées, on a grand espoir qu'on pourra régler une bonne fois pour toutes l'arriéré qui perdurait depuis plus de 10 ans en logement social. Malgré ces mesures, il faut poursuivre le travail collectivement pour régler le déficit structurel en logement partout au Québec. C'est une priorité pour l'Union », a ajouté Monsieur Côté.

Parmi les mesures du plan budgétaire du gouvernement du Québec qui font écho aux demandes formulées par le milieu municipal au cours des derniers mois, l'UMQ apprécie particulièrement celles-ci :

255 millions $ sur cinq ans pour appuyer le transport aérien régional;

20 millions $ en 2023 pour poursuivre le soutien au transport interurbain par autobus;

250 millions $ sur cinq ans pour préparer le secteur du tourisme à la relance;

80 millions $ sur quatre ans, débutant en 2023-2024, pour favoriser l'attraction des personnes immigrantes en région;

163 millions $ sur cinq ans pour favoriser le développement du secteur forestier et la protection du capital faunique.

