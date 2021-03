Budget du Québec 2021-2022 - Plusieurs mesures fortes pour relancer l'économie des régions, selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille positivement le budget du Québec 2021-2022, déposé par le ministre des Finances, monsieur Eric Girard. Aux yeux de la porte-parole des gouvernements de proximité, celui-ci regroupe plusieurs mesures économiques et sociales fortes pour la relance.

« Depuis un an, la crise de la COVID-19 a eu des impacts considérables sur l'économie de nos régions. Plusieurs secteurs d'activité ont été lourdement touchés, causant beaucoup d'incertitude pour les prochains mois et les prochaines années. Le plan budgétaire du gouvernement du Québec répond aux demandes formulées par l'Union, tout en ciblant des moyens efficaces pour stimuler l'économie à long terme. Je pense entre autres aux sommes prévues pour le transport collectif, pour nos centres-villes ainsi que pour nos bâtiments municipaux », a souligné la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

Particulièrement, l'UMQ souligne que le plan budgétaire du Québec ouvre un nouveau chapitre en matière de logement, en prévoyant 304,5 millions $ d'investissements sur cinq ans pour accroître le parc de logements sociaux et abordables.

« Nous sommes très heureux que le gouvernement du Québec finalise enfin le rattrapage des projets en logement social qui ont été annoncés depuis 2010. Également, en mettant des sommes supplémentaires pour la création de nouvelles unités d'habitation et en bonifiant le programme RénoRégion, il pose un geste significatif pour la relance verte tout en améliorant le cadre de vie de nos populations. Plus que jamais, la pandémie nous a démontré qu'un logement de qualité doit être une priorité », a ajouté Madame Roy.

Par ailleurs, l'Union salue les investissements de 97,4 millions $ pour créer de nouvelles places en services de garde et contribuer ainsi à résorber la pénurie qui affecte toutes les régions. Il s'agit d'une réponse directe aux demandes formulées au cours des derniers mois par le Comité sur les services de garde de l'UMQ.

« Pour nous, la relance doit avoir un axe économique, mais aussi social. On veut attirer des familles dans nos régions et qu'elles s'installent à long terme. Avec les mesures d'allègement annoncées dernièrement pour accélérer la création de nouvelles places dans les centres de la petite enfance, le gouvernement ajoute aujourd'hui des sommes supplémentaires pour stimuler la création de nouvelles places de garde en milieu familial. C'est une excellente nouvelle! », a soutenu pour sa part le premier vice-président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Parmi les mesures budgétaires, l'UMQ salue notamment les sommes suivantes :

1,5 milliard $ pour améliorer la mobilité et électrifier le transport collectif;

2,6 milliards $ pour assurer le maintien en bon état du réseau routier;

1,2 milliard $ pour l'accès à Internet haute vitesse;

20 millions $ pour soutenir le transport interrégional par autobus;

304,5 millions $ pour augmenter l'offre de logements sociaux et abordables;

25 millions $ pour appuyer la relance des centres-villes;

45 millions $ pour les bâtiments municipaux;

74,4 millions $ pour le patrimoine bâti;

97,4 millions $ pour créer de nouvelles places de garde en milieu familial;

143,7 millions $ pour des soins et services additionnels en santé mentale et en itinérance;

18 millions $ pour soutenir les aéroports et les transporteurs aériens régionaux.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca