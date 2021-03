Budget du Québec 2021-2022 - L'Ordre des CPA recommande plus de transparence et de prévisibilité à l'heure de la relance

MONTRÉAL, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans le contexte historique de la pandémie qui sévit depuis plus d'un an, l'Ordre des CPA enjoint le gouvernement du Québec à faire preuve de prudence, de rigueur et de transparence dans sa marche vers le retour à l'équilibre budgétaire.

« Les dépenses colossales de la dernière année étaient nécessaires, c'est indéniable. Le gouvernement doit continuer de soutenir les entreprises, les systèmes de santé et d'éducation et les citoyens qui en ont besoin. Il doit toutefois gérer la dette de façon responsable et planifier un retour à l'équilibre budgétaire à un rythme prudent et adapté à la situation inusitée avec laquelle nous devons composer depuis un an », déclare Geneviève Mottard, CPA, CA, présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA.

Dans une optique de prévisibilité et de transparence de l'information financière, l'Ordre des CPA réitère certaines propositions déjà formulées par le passé et qui sont plus pertinentes que jamais en 2021 :

la création du poste de directeur parlementaire du budget;

la production de prévisions économiques et budgétaires à long terme qui sont révisées annuellement;

l'examen par les parlementaires des états financiers consolidés du gouvernement, en présence de la vérificatrice générale;

la révision des 284 mesures fiscales en vigueur, pour que chaque dollar investi par le gouvernement contribue à la relance;

la révision des objectifs de réduction de la dette et des mécanismes de gestion du Fonds des générations.

« La sortie de crise et la relance économique exigeront un effort budgétaire important, qui devra sans doute être réparti sur plusieurs exercices financiers. Une saine gouvernance des finances publiques et une gestion responsable de la dette sont indispensables pour permettre au Québec de sortir la tête haute de la crise, tout en assurant l'équité intergénérationnelle », conclut Mme Mottard.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 40 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

Consultez le mémoire de l'Ordre

Suivez l'Ordre des CPA sur les médias sociaux!

https://www.facebook.com/CPAquebec

http://www.linkedin.com/groups/Ordre-CPA-Quebec-3996221/about

http://instagram.com/#cpaquebec

http://www.twitter.com/CPAquebec

http://www.youtube.com/cpaquebec

SOURCE Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Renseignements: Fanie St-Pierre, Conseillère aux relations publiques et communications sociétales, Ordre des CPA du Québec, T. 514 288-3256 [2763] 1 800 363-4688, [email protected]

Liens connexes

https://cpaquebec.ca/