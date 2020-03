Budget du Québec 2020-2021 - Réactions de Tourisme Montréal - Des mesures pertinentes pour l'industrie touristique montréalaise, vecteur d'un développement économique durable

MONTRÉAL, le 11 mars 2020 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal accueille positivement le budget du Québec 2020-2021 déposé aujourd'hui par le ministre des Finances, monsieur Éric Girard qui propose plusieurs mesures pour le développement de l'industrie touristique au Québec.

Le tourisme : un vecteur économique important et dynamique

À la suite du dévoilement du budget, nous saluons la reconnaissance du tourisme comme vecteur économique de premier ordre.

Parmi les éléments d'intérêt qui se retrouvent dans le budget du Québec, Tourisme Montréal tient à souligner l'appui de 316 millions de dollars du gouvernement pour entre autres mettre en œuvre la Stratégie de croissance de l'industrie touristique 2020-2025. Nous collaborerons entièrement avec le gouvernement à l'essor de cette stratégie, notamment en poursuivant nos actions de collaboration et de synergie avec les autres régions touristiques du Québec.

De plus, afin d'assurer la mise en œuvre de cette stratégie, le gouvernement prévoit une enveloppe de 304 millions de dollars sur six ans, ce qui permettra des interventions de plus de 735 millions de dollars.

Tourisme Montréal offre toute sa collaboration afin d'arrimer ses grandes orientations à la Stratégie de croissance de l'industrie touristique 2020-2025 du gouvernement, notamment en ce qui a trait à :

L'accroissement de l'investissement dans les produits touristiques de calibre mondial ;

L'accompagnement des entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques pour assurer une croissance touristique responsable et innovante;

La promotion de la destination québécoise au Québec et à l'étranger.

Tourisme Montréal tient particulièrement à saluer le renouvellement des ententes de partenariat régional en tourisme (EPRT) avec une enveloppe de 12 millions de dollars pour la période 2020-2025, et poursuivra sa collaboration avec les instances gouvernementales afin de contribuer, de concert avec le MTO, au développement, au renouvellement et à la structuration de l'offre touristique de notre région.

Tourisme durable et adaptation aux changements climatiques

Tourisme Montréal est heureux de constater la volonté du gouvernement de favoriser le développement de projets touristiques durables et de contribuer à développer la capacité des entreprises touristiques à s'adapter aux changements climatiques avec un appui de 4,5 millions de dollars. Résolument portées vers l'avenir, ces initiatives contribueront positivement à la prospérité de l'industrie touristique québécoise.

À cet effet, Tourisme Montréal a déjà emboité le pas avec la mise sur pied d'une démarche audacieuse en tourisme durable visant le développement d'une destination exemplaire. Cette stratégie avant-gardiste encouragera le développement d'une destination touristique en ayant un impact positif sur la communauté locale, favorisera l'heureuse cohabitation des résidents et des touristes, fera la promotion du tourisme responsable auprès de notre écosystème et encouragera les prises d'action commerciales durables et propices à la croissance.

