Budget du gouvernement du Québec 2026-2027 - Un budget prudent dans un contexte d'incertitude

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a investi des sommes importantes en éducation. Ces investissements ont permis d'élargir l'offre de services à un plus grand nombre d'élèves ainsi que de construire et rénover des écoles. La mission éducative évolue. Les efforts déployés maintenant porteront leurs fruits au cours des prochaines années. Néanmoins, pour que les retombées positives des investissements puissent pleinement se faire sentir, le financement doit demeurer stable et prévisible.

Le budget présenté par le ministre des Finances, M. Eric Girard, exprime la volonté du gouvernement de préserver les services offerts et de tenir compte de la variation de la clientèle scolaire de même que les augmentations salariales négociées.

« Dans un contexte financier et économique restrictif, les orientations adoptées relèvent certainement d'une approche empreinte de sobriété. Pour le réseau de l'éducation, notre analyse préliminaire et les informations complémentaires reçues donnent un premier aperçu encourageant des orientations gouvernementales. La publication des règles budgétaires plus tard au printemps nous permettra de raffiner notre analyse » a affirmé M. Dominique Robert, président-directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ).

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

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SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Source : Catherine Roy, conseillère principale aux communications et aux relations de presse, FCSSQ, Tél. : 438 371-9420, [email protected]