Budget de la Ville de Montréal : l'effet multiplicateur de la hausse de taxe et du rôle foncier génère des préoccupations chez les hôteliers montréalais

MONTRÉAL, le 12 janv. 2026 /CNW/ - L'Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM) est préoccupée par l'augmentation des taxes annoncées dans le cadre du dépôt du budget 2026 de la Ville de Montréal présenté aujourd'hui, qui s'additionne à une augmentation récente de l'évaluation du rôle foncier de près de 60 % pour les hôteliers.

« La hausse de taxe crée un effet cumulatif avec l'augmentation du rôle foncier qui sera difficile à absorber pour les hôteliers. Cette pression fiscale accrue se répercutera directement sur les coûts d'exploitation », souligne Dominique Villeneuve, présidente et directrice générale de l'AHGM. « Des décisions difficiles seront considérées, comme le report de projets d'améliorations nécessaires notamment, à un moment où le taux d'occupation est en légère baisse. »

Les hôtels de longs séjours sont aussi particulièrement impactés en raison de la fin de la mixité des taxes puisqu'ils composent avec un changement de classe qui les désavantage indument. L'Association proposera une réflexion à la Ville sur un traitement différencié pour les hôtels afin de prendre en considération les réalités particulières de nos établissements.

D'autre part, l'AHGM salue vivement les investissements majeurs en itinérance et cohabitation sociale avec, entre autres, la mise en place du Groupe d'intervention tactique en itinérance. Il s'agit d'une situation à laquelle les hôteliers sont confrontés sur une base quotidienne.

« Nous avons été proactifs en offrant de la formation et en développant des relations avec des organismes sur le terrain pour outiller nos membres au cours de la dernière année afin d'agir avec bienveillance, mais l'ampleur et la croissance du phénomène exigent le genre de mesures proposées par la nouvelle administration municipale. Ces annonces sont très positives et nous souhaitons de tout cœur que les objectifs qui les sous-tendent soient atteints. »

Les actions et les orientations visant à améliorer la propreté du centre-ville, à assurer son dynamisme et à stimuler son attractivité sont les bienvenues. Montréal jouit d'une réputation enviable, mais son statut - générateur d'une grande fierté pour tous - ne doit pas être tenu pour acquis et il exige une approche et une stratégie concertée, tant en matière d'investissements que de taxation, pour le maintenir.

À propos de l'AHGM

Fondée en 1949, l'Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM) représente plus de 105 établissements de l'industrie hôtelière du Grand Montréal. Elle défend les intérêts de ses membres et agit comme un catalyseur de croissance. En favorisant l'excellence, les meilleures pratiques et la collaboration, l'AHGM contribue activement au dynamisme du secteur touristique et à la vitalité économique de la métropole.

