Budget de fonctionnement 2026 : Drummondville consciente et à l'écoute des enjeux auxquels fait face la population

DRUMMONDVILLE, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Dans un contexte où les citoyennes et citoyens d'ici et d'ailleurs doivent composer avec une augmentation significative des frais de logement et d'alimentation, la Ville de Drummondville limite à 1,7 % la hausse de sa taxe foncière résidentielle pour l'année 2026.

Le maire de Drummondville, Jean-François Houle, présentant le budget 2026, flanqué du directeur général de la Ville, Francis Adam, et du directeur du Service des finances de l’organisation, Benoit Carignan. (Groupe CNW/Ville de Drummondville)

En effet, le budget de 185,9 M$, adopté hier soir par les membres du conseil municipal, prévoit que le taux de taxation foncière résidentielle sera de 0,588 $ par tranche de 100 $ d'évaluation, comparativement à 0,578 $ en 2025. Cette légère augmentation se traduit par une facture annuelle de 35 $ de plus pour le propriétaire de la résidence unifamiliale moyenne évaluée à 345 500 $ à Drummondville.

Dans le cadre de l'adoption du budget de fonctionnement 2026, le maire de Drummondville, Jean-François Houle, a relevé l'importance pour son administration de limiter la hausse de taxes sous le niveau de l'inflation tout en permettant à la Ville de bénéficier des leviers financiers nécessaires à son développement et à l'atteinte de sa mission.

« Le budget traduit cette volonté en s'appuyant sur une planification rigoureuse et sur une vision claire : investir dans des projets structurants qui façonneront la ville de demain, tout en maintenant des services de qualité pour la population. Il reflète notre engagement à conjuguer dynamisme et responsabilité afin de bâtir une collectivité inclusive, résiliente et prospère », a-t-il affirmé.

En outre, soulignons que les différentes tarifications de services sont contrôlées, avec des augmentations limitées pour les citoyennes et les citoyens (hausse de 2 $ pour l'eau potable, de 4 $ pour les égouts et de 6 $ pour la gestion des matières résiduelles). Quant à la taxe liée au réseau routier, à la mobilité et aux transports, celle-ci passe de 0,038 $ à 0,046 $ du 100 $ d'évaluation. Ces ajustements sont conformes aux engagements déjà pris, notamment à la suite de la construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau, et permettent à la Ville de se comparer avantageusement avec d'autres municipalités de taille semblable.

Conséquemment, la hausse globale du compte de taxes en 2026 est de l'ordre de 2,86 % pour le propriétaire de la maison moyenne d'une valeur de 345 500 $ à Drummondville, soit 74,10 $ sur l'année, ou 1,43 $ par semaine.

Ainsi, le fardeau fiscal des Drummondvilloises et Drummondvillois demeure toujours parmi les plus avantageux au Québec. En effet, le coût de la vie reste plus bas ici que dans les villes de taille comparable, la charge fiscale moyenne des logements présentant un écart favorable de quelque 25 %, selon le plus récent profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Qui plus est, le plus récent profil financier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation révèle qu'à Drummondville, l'endettement total net à long terme par unité d'occupation est de 7069 $, tandis que la moyenne des villes québécoises comptant de 25 000 à 100 000 habitants se situe à 7497 $. Il s'agit d'un écart favorable de plus de 5 % qui démontre à nouveau que les finances de la Ville sont gérées sainement, notamment en regard de la dette.

Revenus et dépenses

Le budget de fonctionnement 2026 de la Ville de Drummondville prévoit donc des revenus et des dépenses en équilibre, totalisant 185,9 M$, en hausse de 5,1 % comparativement à 2025. La Ville anticipe à nouveau tirer la majorité de ses revenus de l'impôt foncier et des tarifications de services, qui représentent 74 % des revenus budgétés, soit un montant de 137,5 M$.

Par ailleurs, soulignons que la Ville consacrera une somme de 11,5 M$ pour financer directement des immobilisations à même les revenus de l'année en cours. Cette approche permet d'optimiser davantage les fonds publics en réduisant la dépendance à l'emprunt et aux fluctuations des taux d'intérêt, tout en augmentant le nombre de projets et de services payés comptant.

De plus, soulignons que diverses mesures d'optimisation des ressources ont été menées à l'interne par l'administration municipale depuis quelques années, ce qui a permis jusqu'ici de récupérer près de 600 000 $, dont quelque 265 000 $ uniquement en 2025. La Ville est donc à pied d'œuvre pour dégager des marges financières lui permettant de réallouer ces sommes à des projets ou à des enjeux prioritaires.

Préoccupations citoyennes

En 2026, la Ville alloue, en outre, d'importantes sommes liées à de grandes préoccupations soulevées par la population, l'entretien du réseau routier, à titre d'exemple. Il en va de même pour le soutien financier à une initiative communautaire externe, qui prendra la forme d'un projet pilote mené en collaboration avec deux autres partenaires permettant d'offrir, cet été, un camp de jour spécialisé à des adolescents à besoins particuliers âgés de 13 ans et plus du territoire.

Parallèlement, notons que le plan de pérennisation du Service de sécurité incendie et sécurité civile sera de nature à accroître le sentiment de sécurité de la population. En marge du Plan de cohésion sociale développé par l'organisation avec différents partenaires, il en sera de même pour deux projets pilotes. Ceux-ci verront l'introduction d'une « escouade propreté » au centre-ville et dans le quartier Saint-Joseph, tout comme l'ajout de cadets de la Sûreté du Québec et d'un intervenant de milieu destiné aux clientèles vulnérables.

Soulignons que c'est particulièrement dans ces deux secteurs fréquentés de la ville que le « vivre-ensemble » pose certains défis, comme l'a indiqué un récent rapport de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS).

« Le conseil municipal est attentif aux préoccupations de la population. Nous faisons face à des enjeux complexes et à des réalités financières contraignantes, mais les Drummondvilloises et Drummondvillois peuvent compter sur nous pour prendre des décisions réfléchies et responsables. Notre engagement est clair : agir dans l'intérêt collectif, avec transparence et intégrité », a insisté le maire de Drummondville, Jean-François Houle.

Pour en savoir davantage sur le budget de fonctionnement 2026 de la Ville de Drummondville, les citoyennes et les citoyens sont invités à visiter le site Web drummondville.ca/budget-fonctionnement2026.

SOURCE Ville de Drummondville

