Budget 2026 : Nouvelles mesures pour les rénovations écoénergétiques

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) réagit aux nouvelles annonces gouvernementales : des mesures prometteuses, mais qui nécessitent une analyse approfondie

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) prend acte des annonces du gouvernement du Québec concernant l'ajout d'un soutien financier pour les travaux de protection contre les inondations ainsi que la bonification du programme LogisVert pour encourager l'installation de thermopompes dans les immeubles locatifs.



Le gouvernement a annoncé un investissement de 425 millions de dollars sur cinq ans dans le programme Rénoclimat afin d'aider les citoyens à adapter leurs résidences aux changements climatiques, notamment par des travaux visant les fondations, l'installation de clapets antiretour et d'autres mesures de résilience. De plus, le programme LogisVert sera renforcé pour favoriser l'installation de thermopompes dans les immeubles à logements.



L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) accueille favorablement ces mesures, mais demeurera vigilante



L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) salue toute initiative visant à améliorer la résilience des bâtiments et l'efficacité énergétique du parc immobilier québécois.

Toutefois, l'Association rappelle qu'il est essentiel que ces programmes soient réalistes, accessibles et adaptés aux réalités des propriétaires locatifs, qui doivent déjà composer avec une hausse importante des coûts d'entretien, d'assurance et de conformité réglementaire.



« Nous allons prendre le temps d'analyser en détail les modalités, les conditions d'admissibilité et les impacts réels de ces mesures pour les propriétaires locatifs. Il est essentiel que ces programmes soient simples, équitables et réellement applicables sur le terrain. » selon Martin Messier, Président de l'Association des Propriétaires du Québec (APQ).



Des questions demeurent



L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) souhaite obtenir des précisions du gouvernement sur plusieurs aspects, notamment :



- Les critères d'admissibilité pour les immeubles locatifs (Taille minimale,...)

- Les types de travaux réellement couverts et les montants remboursables.

- Les délais de traitement et la capacité administrative des programmes.

- L'intégration des nouvelles subventions dans un contexte où les propriétaires font déjà face à une pression réglementaire croissante.

- Les impacts sur les travaux urgents, particulièrement dans les zones à risque d'inondation.



L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) rappelle l'importance d'un soutien adapté aux propriétaires



Les propriétaires jouent un rôle essentiel dans la qualité et la sécurité du parc locatif québécois. Pour que ces mesures atteignent leurs objectifs, elles doivent tenir compte :

- des coûts réels des travaux,

- des défis liés aux bâtiments plus anciens,

- des contraintes techniques propres aux immeubles multilogements,

- et de la nécessité d'éviter une surcharge administrative.



L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) poursuivra ses analyses et interpellera le gouvernement afin de s'assurer que ces programmes soutiennent véritablement les propriétaires dans leurs efforts d'entretien, de modernisation et de résilience climatique.



L'Association communiquera davantage d'informations à ses membres dès que les détails complets des programmes seront disponibles.

Fondée en 1984, l'Association de propriétaires du Québec (APQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements locatifs. Elle dessert les propriétaires de toutes les régions du Québec depuis plus de 40 ans. En plus d'offrir, autant aux propriétaires de duplex ou triplex qu'à des gestionnaires immobiliers, un service d'évaluation sur les locataires unique au Québec.

www.apq.org

SOURCE Association des Propriétaires du Québec (APQ)

Renseignements : Estelle Fabre, cell : 514-583-2542