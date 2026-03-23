Animaux en logement : L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) réaffirme que le véritable enjeu demeure la responsabilité du maître et demande l'instauration d'un dépôt de sécurité

MONTRÉAL, le 23 mars 2026 /CNW/ - À la suite des récents débats entourant la présence d'animaux dans les logements, l'Association des Propriétaires du Québec (APQ) rappelle que le problème n'a jamais été l'animal en soi, mais bien la responsabilité du maître. Les propriétaires de logements sont unanimes : Un animal bien encadré ne pose pas de problème. Les difficultés surviennent lorsque le propriétaire de l'animal ne respecte pas ses obligations.

Un constat clair sur le terrain

Depuis plusieurs années, les propriétaires doivent composer avec des situations problématiques liées à des animaux laissés à eux‑mêmes ou mal entretenus. Ces situations entraînent :

des troubles de voisinage répétés,

des plaintes liées au bruit, aux odeurs ou au comportement de l'animal,

et, dans de nombreux cas, des dommages importants au logement.

Certaines dégradations atteignent plusieurs milliers -- voire des dizaines de milliers -- de dollars, des coûts assumés entièrement par les propriétaires.

L'APQ réclame un outil simple et équitable : le dépôt de sécurité

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) réitère sa demande auprès du gouvernement du Québec afin de permettre aux propriétaires d'exiger un dépôt de sécurité lorsqu'un locataire souhaite avoir un animal dans son logement.

« Le dépôt de sécurité n'est pas une barrière à l'accès au logement. C'est une mesure de protection minimale, déjà utilisée dans plusieurs secteurs, qui permet de responsabiliser les locataires tout en protégeant le parc locatif », affirme l'APQ.

Cette mesure offrirait un équilibre raisonnable entre le droit des locataires d'avoir un animal et le droit des propriétaires de protéger leur immeuble.

Une démarche qui se poursuivra

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) poursuivra ses représentations auprès du gouvernement afin que ce mécanisme essentiel soit enfin autorisé.

Quant aux décisions judiciaires à venir, l'Association des Propriétaires du Québec (APQ) suivra attentivement leur évolution, mais demeure ferme : un cadre réglementaire modernisé est nécessaire pour assurer une cohabitation harmonieuse et protéger les logements du Québec.

Fondée en 1984, l'Association de propriétaires du Québec (APQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements locatifs. Elle dessert les propriétaires de toutes les régions du Québec depuis plus de 40 ans. En plus d'offrir, autant aux propriétaires de duplex ou triplex qu'à des gestionnaires immobiliers, un service d'évaluation sur les locataires unique au Québec.

www.apq.org

SOURCE Association des Propriétaires du Québec (APQ)

Renseignements: Estelle Fabre, cell 514-583-2542