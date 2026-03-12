Budget 2026-2027 - Québec solidaire demande à la CAQ de réparer ce qui est brisé

QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - À l'aube du dernier budget de la CAQ avant les prochaines élections générales, Québec solidaire demande au gouvernement de réparer les dommages causés par ses erreurs des 8 dernières années.

Alors que la hausse du coût de la vie continue de frapper durement les familles et que les services publics s'effritent, ce dernier budget doit réparer les dégâts causés par l'inaction de la CAQ, tels que l'abandon des infrastructures en santé et le manque de ressources pour les femmes victimes de violence.

« C'est le dernier budget du règne de la CAQ. Avant qu'il ne parte, je demande au ministre des Finances de réparer ce que son gouvernement a brisé. Alors que les familles ont de la misère à payer le loyer et l'épicerie, le gouvernement de la CAQ a gaspillé l'argent des Québécois dans des fiascos numériques. Pendant que les femmes essaient de fuir la violence conjugale, la CAQ a englouti des sommes importantes dans de mauvais projets économiques. Et au même moment, les multimillionnaires ont vu leur richesse augmenter, ce qui contribue à creuser les inégalités. Avec l'explosion du coût de la vie, la dernière chose dont la population a besoin est qu'on coupe en plus dans nos services publics. Les Québécoises et les Québécois paient déjà assez cher! », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Pour répondre aux priorités des familles tout en réglant son déficit qui continue de se creuser, le gouvernement n'a qu'une option: augmenter ses revenus en taxant les fortunes de multimillionnaires et des milliardaires. Pour cela, Québec solidaire demande au ministre Girard d'imposer davantage le 0,1% de la population avec création d'une taxe sur les fortunes dépassant 25 millions de dollars.

« La CAQ doit préparer l'avenir, à commencer par investir dans les infrastructures de santé négligées pendant deux mandats. Les hôpitaux Maisonneuve-Rosemont et Douglas tiennent littéralement avec de la broche. Il est urgent que ces projets arrêtent d'être de simples mentions dans des fichiers excel et que les pépines sortent enfin sur le terrain. La CAQ a une dernière occasion de faire bonne figure en réparant les pots cassés, l'argent doit être au rendez-vous pour nos infrastructures », a déclaré Alejandra Zaga Mendez, responsable solidaire en matière de Finances.

Québec solidaire demande à la CAQ d'agir spécifiquement sur deux dossiers dans son budget:

Doubler les investissements dans les infrastructures de santé , notamment pour accélérer les projets urgents à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'hôpital Douglas;

Bonifier de 57 millions de $ le financement des organismes qui viennent en aide aux femmes victimes de violence ;

Québec solidaire refuse que le déficit serve de prétexte à l'austérité et propose plutôt de protéger les services publics et soutenir les ménages en taxant les plus riches.

