Réaction QS - Accès aux CPE : Québec solidaire salue la décision de la Cour Suprême qui corrige une discrimination envers des femmes et des enfats demandeurs d'asile

MONTRÉAL, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le député solidaire Andrés Fontecilla, responsable du dossier Immigration, réagit à la décision de la Cour Suprême qui confirme que l'exclusion des demandeurs d'asile dans l'accès aux CPE est discriminatoire :

« Nous saluons cette décision, c'est la seule qui s'impose pour éviter de mettre des personnes dans des situations encore plus précaires qu'elles ne le sont déjà. On parle du bien-être d'enfants ici et d'empêcher l'isolement de femmes, qui sont les principales à porter cette responsabilité. Les CPE sont l'endroit tout désigné pour que ces enfants puissent apprendre le français et s'intégrer pleinement à la société québécoise. C'est également une lutte importante pour donner l'opportunité à ces femmes de travailler, notamment dans nos services publics. Couper l'accès aux CPE à leurs enfants aurait entraîné une perte de main d'œuvre importante.

C'est une nouvelle défaite de la CAQ face aux tribunaux. Il est temps que la classe politique cesse de s'en prendre aux plus vulnérables pour faire des économies de bout de chandelle. Condamner ces gens qui ont fui leur pays pour sauver leur vie dans la pauvreté est faire preuve d'un manque cruel d'humanité. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]