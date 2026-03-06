Entente entre Radio-Canada et Amazon : Québec solidaire dénonce la capitulation du gouvernement canadien devant les géants du web

MONTRÉAL, le 6 mars 2026 /CNW/ - Québec solidaire déplore la capitulation d'Ottawa devant les géants du numérique. L'entente annoncée entre CBC/Radio-Canada et la plateforme Prime Video d'Amazon est le résultat direct de l'aplaventrisme du gouvernement fédéral face aux multinationales américaines.

Pour Québec solidaire, cette décision pose des questions fondamentales sur la souveraineté numérique et l'avenir de l'information publique au Québec.

« Cette entente est le symbole d'un gouvernement canadien qui baisse les bras devant les GAFAM et qui contribue à enrichir un empire américain. L'avenir de la culture et de l'information québécoises doit être entre nos mains, pas dans celles d'un Canada qui se subordonne aux intérêts des multinationales américaines. », déclare Sol Zanetti, co-porte-parole de Québec solidaire et responsable en matière de culture.

La formation politique estime que la diffusion d'un service public d'information sur une plateforme contrôlée par une multinationale étrangère soulève des enjeux démocratiques importants. Alors que les médias québécois traversent une crise majeure et que les plateformes numériques concentrent de plus en plus de pouvoir, Québec solidaire estime que le gouvernement québécois doit reprendre l'initiative pour protéger son écosystème culturel et médiatique.

« Quand notre diffuseur public dépend d'une plateforme étrangère pour rejoindre la population, c'est toute notre autonomie culturelle et informationnelle qui est fragilisée. Le Québec doit investir pour que nos contenus circulent d'abord sur des plateformes publiques d'ici. À long terme, la meilleure façon de protéger notre culture, notre information et notre souveraineté numérique, c'est que le Québec devienne indépendant afin que nous puissions être maîtres de tous nos outils pour décider nous-même de l'avenir de notre espace médiatique », ajoute Sol Zanetti.

