« #OnSeTientDebouttes » - Un front commun de femmes dénoncent la misogynie en ligne

Journée internationale des droits des femmes

MONTRÉAL, le 8 mars 2026 /CNW/ - À l'initiative de la porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal, un front commun de femmes québécoises ont diffusé une vidéo collective dénonçant la misogynie et la haine sexiste sur les réseaux sociaux .

Avec la création du mot-clic #OnSeTientDebouttes, l'initiative mise sur la force du collectif pour transformer la peur en message de résistance.

« Avec la montée des discours masculinistes, les femmes reçoivent des messages et des commentaires de plus en plus violents et odieux. Mais face aux discours misogynes en ligne, on ne se taira pas. On doit dénoncer cette violence et ne jamais l'accepter. La meilleure manière de répondre à la haine, c'est de se mettre ensemble pour résister. Avec le slogan On se tient debouttes, au féminin et au pluriel, je suis fière que les femmes s'unissent et parlent d'une seule voix pour dénoncer le sexisme et la misogynie en ligne », a déclaré Mme Ghazal, qui a d'ailleurs récemment dénoncé les nombreux exemples de cyberviolence qu'elle a vécu.

En plus de Ruba Ghazal, ainsi que des députées solidaires Manon Massé et Alejandra Zaga Mendez, une quinzaine de personnes ont uni leurs voix, dont:

India Desjardins, Autrice

Léane Labrèche-Dor, Comédienne

Jessica Barker, Comédienne et animatrice

Claudia Larochelle, Journaliste et écrivaine

Elizabeth Lemay, Autrice

Victoria Charlton, Créatrice de contenu

Marilou Éthier, Entrepreneure

Martine Delvaux, Écrivaine

Laïma Abouraja Gérald, Journaliste

Laurie Dupont, Cheffe de contenu

Alice « Winterland » Siregar, Activiste et créatrice de contenu

Coralie Laperrière, Humoriste

Emna Achour, Humoriste

Catherine Lafrance-Raymond, Physiothérapeute périnéale et co-animatrice Elles Le Balado

Kim Lévesques-Lizotte, Scénariste et humoriste

Jeudi dernier, en amont de la Journée internationale des droits des femmes, Ruba Ghazal a annoncé que si Québec solidaire forme le prochain gouvernement, il s'inspirera de la Nouvelle-Zélande en créant un service de première ligne pour freiner la cyberviolence et venir en aide aux victimes .

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Marianne Lamoureux, Attachée de presse de Québec solidaire, 438-872-0567 ou [email protected]