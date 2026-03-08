« #OnSeTientDebouttes » - Un front commun de femmes dénoncent la misogynie en ligne
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
08 mars, 2026, 10:37 ET
Journée internationale des droits des femmes
MONTRÉAL, le 8 mars 2026 /CNW/ - À l'initiative de la porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal, un front commun de femmes québécoises ont diffusé une vidéo collective dénonçant la misogynie et la haine sexiste sur les réseaux sociaux.
Avec la création du mot-clic #OnSeTientDebouttes, l'initiative mise sur la force du collectif pour transformer la peur en message de résistance.
« Avec la montée des discours masculinistes, les femmes reçoivent des messages et des commentaires de plus en plus violents et odieux. Mais face aux discours misogynes en ligne, on ne se taira pas. On doit dénoncer cette violence et ne jamais l'accepter. La meilleure manière de répondre à la haine, c'est de se mettre ensemble pour résister. Avec le slogan On se tient debouttes, au féminin et au pluriel, je suis fière que les femmes s'unissent et parlent d'une seule voix pour dénoncer le sexisme et la misogynie en ligne », a déclaré Mme Ghazal, qui a d'ailleurs récemment dénoncé les nombreux exemples de cyberviolence qu'elle a vécu.
En plus de Ruba Ghazal, ainsi que des députées solidaires Manon Massé et Alejandra Zaga Mendez, une quinzaine de personnes ont uni leurs voix, dont:
- India Desjardins, Autrice
- Léane Labrèche-Dor, Comédienne
- Jessica Barker, Comédienne et animatrice
- Claudia Larochelle, Journaliste et écrivaine
- Elizabeth Lemay, Autrice
- Victoria Charlton, Créatrice de contenu
- Marilou Éthier, Entrepreneure
- Martine Delvaux, Écrivaine
- Laïma Abouraja Gérald, Journaliste
- Laurie Dupont, Cheffe de contenu
- Alice « Winterland » Siregar, Activiste et créatrice de contenu
- Coralie Laperrière, Humoriste
- Emna Achour, Humoriste
- Catherine Lafrance-Raymond, Physiothérapeute périnéale et co-animatrice Elles Le Balado
- Kim Lévesques-Lizotte, Scénariste et humoriste
Jeudi dernier, en amont de la Journée internationale des droits des femmes, Ruba Ghazal a annoncé que si Québec solidaire forme le prochain gouvernement, il s'inspirera de la Nouvelle-Zélande en créant un service de première ligne pour freiner la cyberviolence et venir en aide aux victimes.
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements: Marianne Lamoureux, Attachée de presse de Québec solidaire, 438-872-0567 ou [email protected]
