Budget 2026-2027 - Québec pallie la fin de l'initiative fédérale sur les campements et annonce des investissements supplémentaires en itinérance

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Afin de répondre aux besoins criants des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, la ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, et le ministre des Finances, Eric Girard, annoncent des mesures de lutte contre l'itinérance totalisant plus de 60 millions $ dans la foulée du budget présenté le 18 mars dernier.

De cette somme, 24,8 millions $ visent à favoriser la continuité des services offerts en itinérance suivant la décision du gouvernement fédéral de ne pas reconduire l'Entente Canada-Québec concernant l'itinérance hors refuge et les campements, et le financement afférent. En palliant la fin de ce programme, le soutien accordé par le gouvernement du Québec permettra notamment d'offrir un accompagnement personnalisé aux personnes en situation d'itinérance et des services de proximité adaptés à leur réalité.

Dans son budget 2026-2027, le gouvernement prévoit également 27 millions $ sur cinq ans pour bonifier le programme Prévention des expulsions au Tribunal administratif du logement, ce qui permettra de soutenir davantage de personnes à risque imminent d'itinérance à la suite d'une demande d'expulsion de la part de leur locateur, et d'élargir la portée du programme. Enfin, une enveloppe de 9 millions $ sur cinq ans servira à consolider les services offerts à des personnes en situation d'itinérance souffrant de troubles mentaux graves et de dépendances avec le Programme de réaffiliation en itinérance, santé mentale et dépendance (PRISMD).

Ces sommes s'ajoutent aux investissements du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 (PAII) dont la ministre Sonia Bélanger annonçait en décembre dernier la prolongation jusqu'à la fin 2027. Alors que le phénomène de l'itinérance s'est amplifié à travers le Québec au cours des dernières années, le gouvernement en a fait une priorité depuis 2021 en y allouant près de 550 millions $ par le biais du PAII.

Citations :

« Devant une réalité de plus en plus complexe, notre gouvernement agit de manière concrète et responsable pour soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Le budget présenté par le ministre Eric Girard est également la démonstration que nous savons faire preuve d'agilité pour répondre aux besoins plus urgents des organismes et des partenaires sur le terrain. Notre gouvernement est à leurs côtés pour offrir des solutions durables, humaines et adaptées aux besoins des personnes les plus vulnérables. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides

« Dans un contexte où les besoins sur le terrain sont urgents et bien réels et devant la fin de l'aide fédérale, nous avons fait le choix d'agir avec responsabilité et rapidité. Le financement annoncé permet de maintenir des services essentiels, de soutenir les organismes qui interviennent chaque jour sur le terrain et de répondre à une pression bien réelle dans toutes les régions du Québec. »

Eric Girard, ministre des Finances

Faits saillants :

Au total, le budget 2026-2027 prévoit 90 millions $ sur cinq ans pour favoriser la continuité des services et rehausser l'aide offerte aux personnes en situation d'itinérance. En plus des 60,8 millions $ versés au ministère de la Santé et des Services sociaux, cette enveloppe comprend des sommes allouées au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

PAII 2021-2026 : 440 millions $ annoncés pour l'ensemble du Plan en 2021; 122,5 millions $ investis en 2025-2026 seulement; Annonce de la prolongation du PAII le 12 décembre 2025 assortie d'une enveloppe additionnelle de 107 millions $ pour une année; Investissement total de 547 millions $ dans le PAII depuis 2021.

Depuis l'automne 2021, le gouvernement du Québec a annoncé un financement de plus de 1,1 milliard $ pour diverses mesures visant à prévenir et à réduire l'itinérance.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Renseignements : Emmanuella Proulx, Conseillère en communications, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Cellulaire : 367 990-1882; Amélia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, Cellulaire : 514 294-2806