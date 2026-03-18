BUDGET 2026-2027 : L'ALLIANCE MH2 JUGE LES INVESTISSEMENTS INSUFFISANTS POUR RÉPONDRE À LA CRISE DE VIOLENCE CONJUGALE

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) salue les efforts entrepris par le gouvernement dans le budget 2026-2027. L'Alliance MH2 constate toutefois que ces investissements demeurent largement insuffisants pour répondre aux besoins urgents des femmes et des enfants victimes de violence conjugale postséparation. Cette situation est d'autant plus alarmante alors que les féminicides continuent d'endeuiller le Québec.

Le gouvernement a annoncé un investissement moyen de 3,3 M$ pendant 5 ans pour les services en maisons d'hébergement de deuxième étape (MH2). L'Alliance s'inquiète de la répartition de ce montant qui ne tient pas compte de la réalité actuelle des MH2.

Un financement insuffisant pour couvrir les services en MH2

Les ressources disponibles demeureront largement en deçà des besoins réels qui sont de plus en plus grands avec l'intensification des situations de violence conjugale postséparation.





Les ressources disponibles demeureront largement en deçà des besoins réels qui sont de plus en plus grands avec l'intensification des situations de violence conjugale postséparation. Un décalage financier pour les nouvelles unités MH2

Les maisons récemment ouvertes offriront moins de services aux femmes et aux enfants hébergé•es.



Les maisons récemment ouvertes offriront moins de services aux femmes et aux enfants hébergé•es. Un financement inexistant pour l'ouverture de nouvelles unités MH2

Il sera impossible d'ouvrir de nouvelles unités sans les ressources nécessaires pour y déployer des services spécialisés et sécuritaires.

« Le budget présenté aujourd'hui couvre moins de 15 % des besoins financiers réels de nos membres et échoue à répondre aux réalités du terrain. En maintenant ce sous-financement, le gouvernement perpétue une situation qui compromet directement la qualité et l'accessibilité des services essentiels destinés aux femmes et aux enfants. »

-- Ketleen Monrose, coordonnatrice des dossiers politiques, Alliance MH2

Le budget ne prévoit aucun programme de financement dédié à la construction ou à la relocalisation des maisons d'hébergement. Cette absence soulève de sérieuses questions quant à la réelle prise en compte du manque de places pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale par le gouvernement.

« Bien que le gouvernement reconnaisse l'existence d'une crise, le budget annoncé ne démontre aucun arrimage réel entre le financement des services et celui de la construction. Cette incohérence, vécue quotidiennement sur le terrain depuis plusieurs années, compromet la capacité des maisons d'hébergement à remplir leur mission. L'Alliance n'a cessé de dénoncer cette situation et malgré cela, aucun correctif structurant n'a été mis en place. »

-- Mélanie Miranda, Coordonnatrice du volet habitation, Alliance MH2

L'Alliance MH2 réitère l'urgence d'un dialogue constructif avec le gouvernement pour mieux répondre aux besoins des femmes et des enfants. C'est pourquoi nous demandons une rencontre dans les meilleurs délais avec Mme Sonia Bélanger, ministre de la Santé et des Services sociaux, et Mme Caroline Proulx, ministre de l'Habitation et responsable du Secrétariat à la condition féminine, afin d'identifier ensemble les solutions à mettre en place.

À propos de l'Alliance MH2

L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) compte 38 maisons membres dans 15 régions du Québec dont l'objectif principal est la prévention de l'homicide conjugal. Elles offrent des services spécialisés en violence conjugale postséparation, au regard de la dévictimisation, de l'analyse de la dangerosité du conjoint, des impacts sur les enfants exposés à la violence conjugale, de la réinsertion sociale des victimes et de l'autonomisation des femmes hébergées.

Visitez le https://www.alliancemh2.org/ et suivez l'Alliance MH2 sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale

Informations : Ketleen Monrose, Coordonnatrice des dossiers politiques, (438) 453-9622, [email protected]