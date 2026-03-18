Budget 2026-2027 : L'AEPC appelle le gouvernement à plus de cohérence face aux défis du vieillissement de la population

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) prend acte du budget 2026-2027 présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, Eric Girard. Dans un contexte marqué par des finances publiques sous pression, l'AEPC reconnaît l'importance d'une gestion rigoureuse des dépenses de l'État. Toutefois, l'Association rappelle que les décisions budgétaires doivent permettre au réseau de répondre adéquatement à la crise des aînés auxquels fait face le Québec. Ce que le budget actuel ne permet malheureusement pas, indique la directrice générale de l'AEPC, Annick Lavoie.

Des établissements privés conventionnés sous pression

Les établissements privés conventionnés demeurent sous pression alors qu'ils doivent déjà composer avec une hausse constante de la complexité des besoins des personnes en perte d'autonomie. Cette réalité exerce une pression importante sur les ressources humaines, les soins et l'organisation des services.

D'ici 2035, le Québec comptera 111 000 personnes ainées supplémentaires nécessitant un soutien à l'autonomie, ce qui représente une augmentation de 38% du nombre de personnes à accompagner par rapport à 2025. Actuellement, près de 25 000 personnes ainées sont en attente d'un service essentiel dans le continuum de soins, d'habitation et d'hébergement (17 800 en soins à domicile, 3 883 en ressource intermédiaire, 3 500 en CHSLD), selon les données produites par la firme AVISEO pour le compte de l'Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés (AQMVA), dont fait partie l'AEPC.

« Nous comprenons que le gouvernement doit composer avec un contexte budgétaire difficile. Toutefois, la cohérence des choix budgétaires est essentielle. Si le vieillissement de la population est reconnu comme l'un des principaux défis des prochaines décennies, il doit se refléter dans les investissements consentis par le gouvernement », déclare la directrice générale de l'AEPC, Annick Lavoie.

L'Association rappelle que les établissements privés conventionnés constituent un partenaire à part entière du réseau public. Ils contribuent quotidiennement à offrir des milieux de soins et de vie sécuritaires et de qualité à des milliers de personnes en perte d'autonomie partout au Québec. Les établissements privés conventionnés sont pleinement engagés à soutenir le réseau et à répondre aux besoins croissants des personnes hébergées. Pour y parvenir, ils doivent toutefois pouvoir compter sur un financement prévisible et cohérent.

À la lumière du budget présenté aujourd'hui, l'AEPC analysera plus en détail les mesures annoncées et demeurera disponible pour travailler avec le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) ainsi que Santé Québec, afin d'assurer des milieux de soins et de vie adaptés, humains et durables pour les aînés du Québec.

« Les mesures annoncées aujourd'hui par le ministre des Finances auront des impacts directs sur la capacité du réseau à répondre aux besoins anticipés des prochaines années. Il est essentiel de maintenir un dialogue étroit avec les partenaires du réseau afin d'identifier les solutions les plus efficaces pour pérenniser le modèle privé conventionné. Là-dessus, on interpelle les candidats à la chefferie de la CAQ, afin qu'ils s'engagent à faire ce que le ministre des Finances n'a pas voulu faire ou oser faire », indique Annick Lavoie.

Plan québécois des infrastructures

L'AEPC se montre déçu que le projet de relocalisation de l'hôpital de réadaptation Villa Medica (HRVM) ne soit pas passé à l'étape de planification. Il est à l'étude depuis 2021. Plus de 20 ans après avoir fait le constat que la vétusté de l'immeuble devenait un enjeu pour la fluidité des soins aux patients, le projet a franchi toutes les étapes lui permettant de passer en phase de planification.

Pour la directrice générale de l'AEPC, c'est une chose que d'être inscrit au PQI, mais encore faut-il être en mesure de voir se réaliser des projets pourtant essentiels pour de nombreuses clientèles vulnérables. Pour Annick Lavoie, « il faut absolument trouver le moyen d'accélérer la réalisation des projets inscrits au PQI ». Un constat qui demeure pertinent alors que le Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, un autre établissement privé conventionné, s'inscrit à l'étape de la réalisation et dont la reconstruction et l'agrandissement pour sa transformation en Maison des aînés a fait l'objet d'une annonce par la ministre Sonia Bélanger, le 15 mars 2024.

À propos de l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 31 propriétaires-gestionnaires qui gèrent 66 établissements et installations offrant un milieu de vie, de soins de réadaptation et de soins de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée pour ce qui est du volet CHSLD, des soins de santé communautaire pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour le volet hôpitaux de réadaptation.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements : Guy Therrien, 438 405-4884, [email protected]