Budget 2026-2027 du gouvernement du Québec - Premier signal modeste d'un réinvestissement dans les infrastructures municipales

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Présente à l'Assemblée nationale pour le dépôt du budget 2026-2027, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) note un premier signal de réinvestissement du gouvernement du Québec dans les infrastructures municipales, mais souligne que ces sommes sont largement insuffisantes pour rattraper le désengagement marqué depuis quelques années et répondre aux besoins grandissants des municipalités.

Alors que les municipalités gèrent plus de 60 % des infrastructures publiques du Québec, elles ne reçoivent que 4,4 % du Plan québécois des infrastructures (PQI), soit 7,3 milliards de dollars sur un total de 167 milliards. Cela représente une hausse de 262 millions de dollars par rapport au précédent PQI, mais demeure bien en deçà de la part de 7,3 % qui leur était accordée en 2018.

« Le sous-financement chronique des infrastructures municipales met en péril la capacité des villes à soutenir le développement du Québec. Le déficit de maintien atteint 45 milliards de dollars. Sans un réinvestissement majeur et des leviers financiers stables et prévisibles, les municipalités n'auront plus les moyens de construire des logements, de développer l'économie locale et plusieurs infrastructures essentielles risquent d'être compromises au cours des prochaines années. Le gouvernement du Québec nous envoie aujourd'hui un modeste signal de réinvestissement qui devra se poursuivre et s'accentuer au cours des prochaines années », a déclaré M. Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

Des mesures en lien avec les priorités municipales

Dans un contexte d'incertitude économique et politique l'UMQ reconnait les efforts déployés pour face aux défis actuels et répondre à des enjeux exprimés par le milieu municipal en matière de développement économique régional, d'habitation et d'itinérance.

20 M$ en 2026-2027 pour poursuivre les travaux visant à compléter la couverture cellulaire.

365 M$ pour appuyer les entreprises et les communautés forestières

742 M$ en habitation notamment pour la construction de 1000 logements abordables, le renouvellement d'unités du Programme de supplément au loyer et l'ajout de 1000 unités supplémentaires 425 M$ sur cinq ans pour mettre en place Rénoclimat - Adaptation, qui offrira un soutien direct aux citoyens afin qu'ils puissent adapter leurs habitations et les rendre plus résilientes face aux effets croissants des changements climatiques

69 M$ en matière de prévention et de soutien aux personnes en situation d'itinérance

250 M$ en 2027-2028 pour le programme d'aide à la voirie locale (PAVL).

18 M$ en 2026-2027 pour le transport aérien régional, afin de diversifier les possibilités de déplacement, en particulier pour les personnes qui résident dans des localités isolées ou éloignées.

Le transport collectif, le grand oublié du budget

L'UMQ s'inquiète de la baisse significative des sommes dédiées aux infrastructures de transport collectif dans le PQI. Cette baisse s'inscrit dans un contexte de coupures récentes dans le Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) qui met déjà à mal l'offre de transport collectif dans l'ensemble des régions du Québec.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]