Budget 2026-2027 : des choix qui affaiblissent les leviers d'accès à l'emploi

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO) exprime sa vive inquiétude à la suite du dépôt du budget 2026-2027 par le ministre des Finances, M. Éric Girard, dans un contexte économique et social incertain.

Des décisions préoccupantes

Alors que les besoins en accompagnement des personnes éloignées du marché du travail demeurent élevés, le budget prévoit une baisse significative des investissements en matière d'emploi, notamment une diminution de 8,8 % des ressources consacrées aux mesures actives d'emploi.

« Ces choix budgétaires laissent de côté des services essentiels pour les personnes les plus vulnérables, comme l'accompagnement vers l'emploi, alors que les besoins n'ont jamais été aussi criants », déclare Nisrin Al Yahya, directrice générale du RSSMO.

De son côté, le ministre des Finances affirme vouloir maintenir l'équilibre budgétaire et soutenir les Québécoises et Québécois face aux incertitudes économiques.

Pourtant, cette orientation se traduit par un recul des leviers permettant un retour durable en emploi, au moment même où les besoins d'accompagnement augmentent.

Un contexte critique pour l'employabilité

Tandis que les pressions sur le marché du travail s'intensifient entre pénurie de main-d'œuvre, transformations technologiques rapides et instabilité économique mondiale, les services d'accompagnement à l'emploi demeurent sous-financés.

Faire fi de cette réalité, c'est risquer de priver le Québec de compétences pourtant essentielles, creuser les inégalités d'accès au marché du travail et accroître la dépendance aux programmes de soutien du revenu. Cela revient également à alourdir le quotidien de personnes déjà fragilisées par la hausse du coût de la vie.

Par ailleurs, bien que le Fonds de développement du marché du travail (FDMT) demeure un levier important, les compressions observées dans les crédits qui y sont associés soulèvent des inquiétudes quant à la capacité réelle de répondre aux besoins sur le terrain.

Une pression accrue sur les organismes

Dans ce contexte, les organismes spécialisés en employabilité se retrouvent à devoir faire plus avec moins. La stagnation, voire la diminution de certains financements, combinée à une demande croissante, fragilise leur capacité à offrir des services adaptés, accessibles et de qualité.

Appel à l'action

Le RSSMO exhorte le gouvernement à :

Rehausser les investissements en mesures actives d'emploi;

Reconnaître pleinement le rôle stratégique des organismes spécialisés en employabilité;

Assurer un financement stable, prévisible et adéquat pour répondre aux besoins croissants.

« Investir en employabilité, c'est investir dans une société plus inclusive, plus productive et plus résiliente. L'heure d'agir n'est pas encore passée », conclut Nisrin Al Yahya.

À propos du RSSMO

Le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO) œuvre au développement de l'employabilité au Québec. Il regroupe et soutient près de 50 organismes spécialisés à travers la province qui accompagnent les personnes les plus éloignées du marché du travail vers une intégration professionnelle réussie et durable, tout en déployant des projets collectifs innovateurs.

www.rssmo.qc.ca

SOURCE Réseau des services spécialisés de main-d'oeuvre

Personnes ressources : Nisrin Al Yahya, Directrice générale, Tél. : 514 904-1544 | Cell. : 514 802-1767, Courriel : [email protected]; Laurence Rodier, Conseillère aux communications et analyses, Tél. : 514 904-1544, Courriel : [email protected]