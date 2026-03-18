QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Dans le contexte économique mondial actuel, marqué par l'incertitude commerciale et par l'accélération des transformations technologiques, les entreprises du Québec doivent s'adapter pour saisir les occasions créées par cette nouvelle réalité. En réponse aux turbulences qui affectent l'économie mondiale, le gouvernement poursuit ses efforts en investissant plus de 1,7 milliard de dollars sur cinq ans afin d'accélérer la transformation économique du Québec.

Le gouvernement fait le choix de miser sur les nombreux atouts du Québec, dont un climat commercial propice à l'investissement et à l'innovation, une économie diversifiée ainsi que l'abondance de ressources naturelles. Il poursuivra ses actions pour assurer un environnement d'affaires concurrentiel grâce à des investissements stratégiques, aussi bien dans des projets économiques que dans ses infrastructures publiques, ainsi que pour appuyer les entreprises, particulièrement les PME, dans leur adaptation au nouveau contexte économique.

693 M$ pour soutenir l'adaptation des entreprises au nouveau contexte économique

Des actions totalisant 693 millions de dollars sont prévues pour soutenir l'adaptation des entreprises au nouveau contexte économique, dont 410 millions de dollars pour favoriser la réalisation des projets d'investissement dans des secteurs d'avenir. À cet égard, le gouvernement a la volonté d'agir comme catalyseur pour stimuler l'investissement privé, la productivité et la transformation économique.

Le gouvernement se dote également des leviers nécessaires pour favoriser le maintien de sièges sociaux d'entreprises stratégiques au Québec, notamment par le repreneuriat, et pour soutenir le développement de la filière des minéraux critiques et stratégiques. Ces initiatives seront appuyées par une capitalisation additionnelle qui pourra atteindre 2,0 milliards de dollars de ses fonds d'investissement.

Le budget 2026-2027 prévoit aussi la création d'un fonds de 500 millions de dollars qui offrira des garanties de prêt permettant aux communautés autochtones de prendre part financièrement à des projets économiques.

Le gouvernement agit également pour assurer un environnement d'affaires favorable à la réalisation de projets industriels en accélérant la réalisation des projets économiques, en mettant en place des infrastructures visant à les accueillir et en soutenant davantage la participation des communautés autochtones aux consultations environnementales.

Parmi les mesures phares, mentionnons le projet de loi no 5, Loi visant à accélérer l'octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d'envergure nationale, déposé en décembre à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi vise à mettre en place un processus d'approbation plus simple et plus prévisible des projets majeurs tout en maintenant les plus hauts standards gouvernementaux en matière de protection de l'environnement et de transparence.

L'innovation et la recherche sont au cœur de l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises québécoises. Pour renforcer sa position dans les secteurs stratégiques, le gouvernement doit encourager les investissements en recherche et en innovation de manière à s'assurer que le Québec demeure attractif et performant. À cet égard, le budget 2026-2027 prévoit des investissements de 283 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la chaîne de l'innovation, appuyer la croissance des industries innovantes et l'adoption de technologies de pointe et accroître l'innovation et la productivité dans le secteur de la construction.

Plus de 90 millions de dollars sont prévus pour assurer le financement de l'écosystème de l'innovation et appuyer les organismes clés de ce secteur durant les travaux entourant l'élaboration d'une nouvelle Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation d'ici 2028. Des sommes importantes sont aussi prévues pour poursuivre le développement des zones d'innovation au Québec, encourager l'adoption de l'intelligence artificielle et des technologies quantiques et soutenir la mise en place du District de la construction innovante.

Plus de 580 M$ pour agir en faveur des PME de toutes les régions

Dans le contexte économique actuel, marqué par des transformations rapides et une concurrence accrue, l'apport de nos régions demeure plus que jamais indispensable à notre prospérité collective. Ainsi, dans le cadre du budget 2026-2027, le gouvernement annonce plus de 580 millions de dollars sur cinq ans pour agir en faveur des PME de toutes les régions.

De cette somme, plus de 215 millions de dollars permettront de renforcer les principaux atouts de nos régions en contribuant à leur essor économique, en accélérant le développement du secteur touristique et en favorisant celui du secteur bioalimentaire. Des mesures sont notamment prévues pour bonifier le financement d'initiatives de développement économique régional, soutenir la croissance des entreprises en région, accroître les investissements dans nos attraits touristiques et renforcer la compétitivité du secteur bioalimentaire.

Plus de 365 millions de dollars sont également prévus en réponse aux difficultés du secteur forestier, qui découlent notamment de l'intensification du conflit du bois d'œuvre avec les États-Unis, afin d'améliorer la compétitivité du secteur et de maintenir l'engagement du gouvernement envers les communautés forestières.

Plus de 429 M$ pour appuyer l'essor de notre secteur culturel

Pour appuyer l'essor de notre secteur culturel, qui contribue à notre rayonnement à l'étranger et au développement économique du Québec, le budget 2026-2027 prévoit des initiatives totalisant plus de 429 millions de dollars sur cinq ans pour répondre aux défis du secteur audiovisuel, assurer la pérennité de l'écosystème médiatique québécois et promouvoir les contenus culturels québécois.

De cette somme, plus de 268 millions de dollars permettront d'apporter un appui financier à l'industrie audiovisuelle québécoise, notamment par l'entremise de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et de Télé-Québec. De plus, le budget prévoit la mise en place d'un crédit d'impôt pour les médias d'information québécois et des mesures visant à favoriser la diffusion de l'information d'intérêt public dans un environnement numérique. Enfin, des initiatives sont prévues pour promouvoir les contenus culturels québécois, notamment dans les domaines autres que celui de l'audiovisuel.

Citation :

« Dans un contexte mondial marqué par l'incertitude commerciale et les transformations technologiques, le Québec doit agir avec détermination. Par ce budget, nous investissons pour soutenir nos entreprises, stimuler l'innovation et accélérer la transformation de notre économie. C'est ainsi que nous positionnons le Québec pour saisir les occasions qui émergent dans cette nouvelle réalité économique. »

Eric Girard, ministre des Finances

Lien connexe :

Tous les détails du budget 2026-2027 : https://www.québec.ca/budget.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances

Source : Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 514 294-2806; Information : Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382