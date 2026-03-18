QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le Québec évolue dans un contexte économique et géopolitique marqué par une incertitude persistante. C'est sur cette toile de fond que le ministre des Finances, M. Eric Girard, a présenté aujourd'hui un budget responsable et centré sur les priorités des Québécois.

Le Plan budgétaire du Québec - Mars 2026 prévoit des mesures additionnelles totalisant près de 9,6 milliards de dollars d'ici cinq ans pour renforcer les services publics, stimuler l'économie, protéger le pouvoir d'achat des Québécois et veiller sur le bien-être des plus vulnérables, tout en maintenant une saine gestion des finances publiques. Le gouvernement rehausse également les investissements dans les infrastructures de plus de 5 milliards de dollars sur six ans.

4,3 G$ d'ici cinq ans pour prioriser les grandes missions de l'État de manière à garantir aux Québécois des services accessibles et de qualité

Des investissements de près de 4,3 milliards de dollars sur cinq ans sont prévus pour soutenir les grandes missions de l'État, dont près de 2,2 milliards de dollars pour faciliter l'accès aux services de santé et aux services sociaux. Ces sommes permettront notamment de consolider l'offre de soins et de services dans le réseau public, ainsi que de renforcer l'accès à la première ligne.

Le gouvernement agit également pour soutenir les personnes proches aidantes et les aînés en résidences privées pour aînés en complétant le financement du Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2026-2031 et en prolongeant le Programme d'aide aux résidences privées pour aînés et autres entités privées apparentées, pour limiter l'effet des hausses de primes d'assurance.

Dans le cadre du budget 2026-2027, le gouvernement poursuit ses efforts pour soutenir la réussite éducative. À cet égard, une somme de 639 millions de dollars sur cinq ans est prévue pour des initiatives visant à favoriser la réussite éducative des élèves, à combler les besoins urgents et temporaires d'espaces scolaires et à renforcer l'attractivité de la main-d'œuvre dans le réseau de l'éducation.

Le budget 2026-2027 prévoit également des actions totalisant près de 392 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la formation en enseignement supérieur, l'intégration au marché du travail et la recherche, dont 150 millions de dollars permettront de poursuivre la promotion et la valorisation des disciplines du génie et des technologies de l'information et 132 millions de dollars serviront à prolonger les allocations d'aide à l'emploi.

Des mesures sont aussi prévues pour soutenir la formation et la qualification des éducatrices en services de garde, accueillir la hausse des cohortes en médecine, maintenir les efforts d'intégration en emploi des personnes immigrantes et soutenir le développement de la main-d'œuvre autochtone. Une somme de 45 millions de dollars est aussi prévue pour appuyer la recherche universitaire.

Le gouvernement agit également pour renforcer la sécurité des Québécois et les services de justice. Ainsi, des investissements de près de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans permettront de consolider les activités de prévention et d'intervention en matière de sécurité, de poursuivre les efforts de lutte contre les violences armées, d'assurer les opérations en cybersécurité et de renforcer l'accès aux services de justice.

3,6 G$ pour appuyer les Québécois et renforcer la vitalité des communautés avec des gestes ciblés

Dans le cadre du budget 2026-2027, le gouvernement investit plus de 3,6 milliards de dollars pour assurer le bien-être des Québécois et renforcer la vitalité des communautés sur l'ensemble du territoire. De ce montant, près de 2,4 milliards de dollars serviront à soutenir les Québécois, notamment pour les aider à faire face à la hausse du coût de la vie. Cette somme permettra de convertir 5 000 places de garde non subventionnées, de plafonner à 3 % la croissance de la taxe scolaire, de soutenir l'accès au logement, d'agir notamment face à l'itinérance, aux enjeux de santé mentale et aux violences conjugale et sexuelle, ainsi que de renforcer les services aux plus vulnérables.

De plus, un investissement de plus de 1 milliard de dollars est prévu pour assurer la résilience des communautés, notamment en ce qui concerne les infrastructures locales ainsi qu'en matière d'adaptation et de lutte contre les changements climatiques.

Le gouvernement prévoit également près de 220 millions de dollars pour faire rayonner la culture et le patrimoine culturel québécois, notamment en maintenant le financement d'activités culturelles à l'école, en soutenant les organismes à vocation culturelle et en préservant notre patrimoine culturel.

Rehaussement de plus de 5 G$ sur six ans des investissements en infrastructures

Le gouvernement rehausse de plus de 5 milliards de dollars sur six ans les investissements en infrastructures afin d'investir dans le maintien en bon état des actifs sur l'ensemble du territoire québécois et de doter le Québec d'infrastructures modernes. Le Plan québécois des infrastructures (PQI) s'élèvera à 167 milliards de dollars.

Ces nouvelles sommes seront réparties entre les secteurs prioritaires, soit la santé et les services sociaux, l'éducation et l'enseignement supérieur, le transport collectif et le réseau routier, de même que dans la poursuite de la transformation numérique des organismes publics. Une part importante des sommes investies, soit 71 %, sera allouée au maintien en bon état d'infrastructures existantes.

Le Québec bénéficie d'une situation favorable pour faire face au nouveau contexte économique

Après plusieurs décennies de croissance soutenue par la mondialisation et le libre-échange, un nouveau contexte caractérisé par la montée du protectionnisme économique et par de fortes tensions géopolitiques se met en place. Le Québec bénéficie néanmoins d'une situation favorable pour faire face à cette nouvelle donne. Appuyé sur des bases économiques robustes, il dispose des atouts nécessaires pour surmonter les défis et tirer parti des nouvelles occasions qui se présentent.

Ainsi, après un gain de 0,8 % en 2025, la progression du PIB réel devrait atteindre 1,1 % en 2026 et 1,4 % en 2027.

La bonne performance économique du Québec depuis 2018 se poursuit, et elle a permis de réduire l'écart de niveau de vie avec l'Ontario et le reste du Canada. Alors qu'il était de 15,9 % en 2018, l'écart du PIB réel par habitant avec l'Ontario a diminué à 10,2 % en 2024. Des écarts aussi faibles n'ont jamais été observés depuis le début de la compilation des statistiques en 1981.

Également, entre 2018 et 2024, le pouvoir d'achat des ménages, tel que mesuré par le revenu disponible en termes réels par habitant (+9,2 %), s'est amélioré plus rapidement qu'en Ontario (+5,1 %).

Le gouvernement réaffirme son engagement de retour à l'équilibre budgétaire

Dans le cadre du budget 2025-2026, le gouvernement a présenté son plan de retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030. Le présent budget confirme le respect de la trajectoire budgétaire établie dans ce plan crédible, qui repose sur des gestes aux revenus et aux dépenses.

Grâce à une gestion responsable des dépenses et à une croissance du PIB nominal plus forte qu'anticipé en 2025, le présent budget fait état d'une situation budgétaire qui s'avère meilleure que celle prévue en mars 2025.

Le gouvernement réaffirme son engagement de maintenir une saine gestion des finances publiques et celui de retourner à l'équilibre budgétaire au plus tard en 2029-2030. Il fait un pas de plus vers l'atteinte de cette cible en diminuant les déficits prévus pour 2025-2026 et 2026-2027. Sur une base comparable aux soldes budgétaires des autres provinces canadiennes et du gouvernement fédéral, le déficit comptable est révisé à la baisse de près de 3,8 milliards de dollars en 2025-2026 par rapport aux prévisions de mars 2025, pour s'établir à 7,7 milliards de dollars, soit 1,2 % du PIB.

Pour 2026-2027, le déficit comptable est révisé à la baisse de 861 millions de dollars et il s'établira à 6,3 milliards de dollars, soit 0,9 % du PIB.

Le cadre financier prévoit une provision pour éventualités totalisant 8,0 milliards de dollars sur cinq ans, qui pourrait être utilisée, notamment, pour couvrir des dépenses imprévues ou pallier les aux effets d'une croissance économique plus modérée que prévu.

Le gouvernement demeure engagé à réduire le poids de la dette à long terme

Le poids de la dette nette s'établira à 38,8 % du PIB au 31 mars 2026, soit une diminution considérable de 4,1 points de pourcentage par rapport au niveau de mars 2019. Cette réduction de l'endettement a été réalisée dans un contexte marqué par une pandémie, des tensions géopolitiques accrues en raison, entre autres, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et un conflit commercial avec les États-Unis.

Le Québec est l'une des seules provinces à avoir réduit son endettement au cours des dernières années.

Pour chacune des années du cadre financier, la dette nette prévue est moins élevée qu'elle ne l'était en mars 2025. Le gouvernement vise à réduire la dette nette au PIB à 35,5 % d'ici 2032-2033 et à 32,5 % d'ici 2037-2038.

Citation :

« Dans le contexte d'incertitude économique et géopolitique actuel, les Québécois restent et resteront toujours notre priorité. Je présente aujourd'hui un budget sobre contenant des mesures centrées sur les priorités des Québécois, et prônant une approche responsable sur le plan des finances publiques.

Avec ce budget, notre gouvernement a fait le choix de soutenir les entreprises évoluant dans une économie en transformation, d'investir dans les infrastructures, de prioriser les grandes missions de l'État et d'appuyer les Québécois et les communautés par des gestes ciblés.

À travers toutes les turbulences que nous vivons, notre économie progresse, nos finances publiques se portent mieux et le Québec a toutes les raisons d'être optimiste face à l'avenir. Et aujourd'hui, avec ce budget, on se donne les moyens d'aller plus loin dans un monde en transformation. »

Eric Girard, ministre des Finances

Lien connexe :

Tous les détails du budget 2026-2027 : https://www.québec.ca/budget.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances

Source : Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 514 294-2806; Information : Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382