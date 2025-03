Budget 2025 : les médecins spécialistes demandent la fin des coupes

MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - À la veille du dépôt du budget du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) presse le gouvernement de profiter de ce rendez-vous annuel pour mettre fin aux coupes qui affligent le réseau de la santé, car elles compromettent l'accessibilité et la qualité des soins. Le gouvernement doit plutôt donner des ressources suffisantes aux soignants et accorder la marge de manœuvre nécessaire à sa nouvelle société d'État, Santé Québec, pour lui permettre de remplir sa mission. Toutefois, cette dernière doit cesser de faire fi des soignants sur le terrain et commence à travailler de concert avec eux afin de mettre en place les mesures nécessaires pour améliorer la situation.

Coupes budgétaires : des conséquences loin d'être minimes

Depuis la dernière sortie de la Fédération en décembre dernier, les impacts des compressions budgétaires se sont malheureusement avérés. Éliminations de postes et gel d'embauche en contexte de pénurie de main-d'œuvre, suspension de programmes, arrêt d'achat et non-renouvellement d'équipements, non-autorisation de temps supplémentaire malgré les listes d'attente, les impacts pour les patients ne sont plus un secret pour personne et aggravent la pression sur un réseau déjà fragilisé.

« Les répercussions des coupes se font sentir directement dans l'accès et la qualité des soins prodigués aux patients. Le gouvernement doit absolument y mettre fin dans le cadre de son prochain budget et profiter de l'occasion pour octroyer les ressources suffisantes aux soignants afin de leur permettre d'effectuer leur travail. Il doit également donner les moyens à Santé Québec pour qu'elle obtienne la marge de manœuvre nécessaire pour réaliser sa mission en partenariat avec les professionnels de la santé. » Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ

Une approche unilatérale contreproductive

La FMSQ estime qu'il est grand temps que ce gouvernement, visiblement allergique au travail en partenariat, change ses façons de faire et délaisse son approche unilatérale qui mène à des réformes et des bouleversements sans tenir compte de l'avis des gens qui doivent composer avec ceux-ci. Avec le Plan santé, Santé Québec, le projet de loi 15, le projet de loi 83, le gouvernement multiplie les initiatives censées améliorer l'état du réseau et l'accès aux soins, sans jamais consulter les soignants. Malheureusement, sur le terrain, malgré les belles promesses, les choses ne font qu'empirer.

« On l'a dit et on le répète : les réformes de structure seules ne suffiront pas. Pendant que le gouvernement choisit d'ajouter des couches bureaucratiques supplémentaires et qu'elles se chicanent entre elles, les patients, eux, attendent toujours les résultats promis. L'arrivée de Santé Québec était une opportunité de décentraliser, débureaucratiser et dépolitiser notre système de santé. Force est de constater qu'il n'en est rien, au contraire, Québec demande maintenant à Santé Québec d'arrimer son plan stratégique au cycle électoral. Il y a matière à se questionner : l'indépendance politique promise à cette nouvelle agence est-elle réellement au rendez-vous ? » Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ

Redresser notre réseau en misant sur une véritable collaboration avec les soignants

Le réseau de la santé a frappé un mur il y a déjà un moment et se trouve dans une impasse depuis. Pourtant, Santé Québec, comme le ministère de la Santé avant lui, continue de travailler en vase clos, sans entretenir de dialogue avec le terrain. La FMSQ déplore cette façon de faire qui, clairement, ne fonctionne pas.

« On se trouve dans un cul-de-sac et nous ne sommes pas les seuls à le dire. On ne peut pas améliorer l'efficience du réseau et l'accès aux soins en écartant des décisions ceux qui les dispensent. La FMSQ aura toujours la main tendue pour améliorer la situation, mais Santé Québec doit éviter de reprendre les mauvais plis du ministère de la Santé et travailler de concert avec les professionnels de la santé. La population québécoise mérite et est en droit de s'attendre à mieux. » Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ

À propos de la FMSQ

La Fédération regroupe 36 associations médicales affiliées et 59 spécialités médicales représentant près de 11 000 médecins spécialistes québécois de toutes les disciplines médicales, chirurgicales, d'imagerie et de laboratoire. Sa mission consiste à défendre et soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées œuvrant dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

