Budget 2025 : Le Sud-Ouest adopte un budget sous l'inflation misant sur la qualité des services et de ses équipements collectifs

MONTRÉAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest a adopté le 15 octobre, lors d'une séance extraordinaire du conseil, ses prévisions budgétaires 2025 et son Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2025-2034. Malgré un contexte économique instable où les revenus liés aux mises en chantier ne ressemblent en rien à ceux de la dernière décennie, l'Arrondissement a présenté un budget équilibré de 66,7 M $ en 2025, en hausse de 1,4% par rapport à l'an passé, soit un niveau inférieur à l'indice des prix à la consommation (IPC) de référence au Québec au mois d'août 2024. Afin de respecter la capacité de payer des contribuables du Sud-Ouest, le taux de taxation locale de 2024 de 0,0523 $ par 100 $ d'évaluation est réduit à 0,0493 $ pour 2025, limitant ainsi à 3 % la hausse des charges fiscales locales.

« Notre volonté d'offrir un service de première ligne toujours bonifié et à la hauteur des attentes de nos citoyen(ne)s a guidé l'élaboration de notre budget 2025. Il demeure en phase avec les priorités déterminées avec la population du Sud-Ouest tout comme celles de Montréal 2030. Nous nous appuyons sur nos principaux documents d'orientation comme le Plan d'action local en transition écologique, le Plan directeur des parcs et espaces verts 2019-2024, le Plan de développement d'une communauté nourricière 2023-2028 et notre tout nouveau Plan de local de déplacements 2024-2034. Avec une hausse des dépenses en deçà de l'inflation prévue pour 2025, nous continuons de faire des choix responsables et rigoureux pour limiter le fardeau fiscal et explorons la diversification des sources de financement externe pour nos infrastructures locales. Nous maintenons le cap sur l'entretien préventif, la propreté des espaces publics et la qualité des services à la population », explique le maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais.

« Quant aux ressources humaines, nous avons remanié certains postes afin d'assurer la pérennité de nos actifs et la collaboration avec nos différents partenaires centraux et externes. Ainsi, une ressource assumera la coordination des projets de la Ville centre réalisés sur notre territoire et effectuera la recherche et la gestion de financement externe pour assurer des investissements optimaux dans nos infrastructures. Une autre ressource sera dorénavant responsable du suivi rigoureux des actions identifiées au Plan local de déplacements 2024-2034. Enfin, la bonification de la banque d'heures pour le poste d'agent de liaison - Info-Travaux, confirme l'importance d'informer les propriétaires et gestionnaires de commerces lors de travaux dans leur environnement direct et de répondre à leurs préoccupations », illustre le maire Dorais.

Faits saillants par thématique

Transition écologique : le Fonds vert sera haussé à 225 000 $ ; les programmes d'éducation relatifs à l'environnement et à la mobilisation citoyenne seront reconduits, dont les programme Éco-quartier, d'adoption de carrés d'arbre, de lutte à l'herbe à poux, la patrouille verte du Sud-Ouest et les ateliers écolos dans les bibliothèques; le déploiement du Plan de développement d'une communauté nourricière 2023-2028 se poursuit avec les commerces et institutions pour identifier des lieux potentiels pour le développement d'infrastructures et d'espaces alimentaires, appuyer des initiatives du milieu favorisant l'accès alimentaire aux personnes en situation de vulnérabilité et améliorer et augmenter les espaces dédiés à l'agriculture urbaine; et des travaux et des consultations seront lancés pour l'élaboration du prochain Plan climat local 2025-2030 dans une volonté encore plus ambitieuse d'accélérer la transition écologique.

Mobilité et sécurité : l'Arrondissement favorisera les déplacements durables, actifs et décarbonés efficacement et en toute sécurité par la mise en œuvre du Plan local de déplacements 2024-2034; des supports à vélo dans les rues résidentielles de l'arrondissement seront installés selon les demandes des organismes et de la population; et le déploiement de mesures d'apaisement, de stationnement sur rue réservé pour les résident(e)s (SRRR) et tarifé et de bornes électriques se poursuivra.

Propreté et déneigement : la campagne de propreté On se ramasse, pour un effet monstre sera déployée dans les écoles, camps de jour et centres de la petite enfance et de nouveaux outils seront conçus pour cibler des enjeux spécifiques sur le territoire; le déneigement des débarcadères sera amélioré et un contrôle des mauvaises herbes à la vapeur sur les surfaces dures sera expérimenté.

Soutien aux organismes et aux populations vulnérables : un soutien financier sera donné aux organismes pour déployer différents projets qui viennent en aide aux populations vulnérables par l'entremise des programmes Prévention Montréal, Axes 1 et 2, Ville-MESS; une nouvelle tarification réduite pour une vignette SRRR sera offerte aux résident(e)s à faible revenu du Sud-Ouest; les efforts dans la lutte aux rénovictions et des inspections pour contrer l'insalubrité seront intensifiés pour améliorer les conditions de vie des locataires; et les processus d'autorisation des projets immobiliers résidentiels seront accélérés pour limiter la crise du logement.

Culture : une série d'ateliers mettant en lumière des artistes locaux durant l'année sera proposée; la biennale consacrée à la création artistique citoyenne Carnet 03 sera présentée durant l'été; et des résidences de création seront offertes aux artistes par l'entremise de partenariats avec le service de la Culture, le Théâtre aux Écuries et les organismes locaux dont le Festival Entr'acte et le Festival Quartiers Danses.

Programme décennal d'immobilisations (PDI)

Le PDI 2025-2034 prévoit de nombreux investissements en matière de réfection d'infrastructures routières (32,0 M$), de travaux dans les immeubles municipaux (27,4 M$), de modernisation ou de création de parcs (24,5 M$), et d'autres travaux ou achats capitalisables (32,9 M$). Ces sommes représentent tous les investissements planifiés sur le territoire du Sud-Ouest pour les 10 prochaines années, qu'ils soient financés localement, avec l'apport de la Ville centre ou encore avec l'aide des gouvernements.

L'entretien et la pérennité des immeubles, la poursuite des actions en regard de la transition écologique et les investissements importants dans les parcs ont été de nouveau priorisés.

D'importants investissements sont prévus dans le programme de réfection routière, de trottoirs et de chaussée. En complément au programme des ruelles vertes, le nouveau programme de ruelles sécurisées permettra de contrer le transit automobile inutile et de bonifier le verdissement. La rue Hadley se verra transformer pour la rendre plus sécuritaire et un aménagement cyclable protégé de 1,7 km permettra de connecter les services communautaires et infrastructures d'Émard et de Saint-Paul aux zones avoisinantes. Finalement, la partie nord de l'aménagement transitoire de la rue Island, entre le canal de Lachine et la rue Saint-Patrick, deviendra permanente. Rappelons que l'aménagement ayant fait l'objet de consultations publiques visait un meilleur partage de l'espace en faveur des piéton(ne)s et plus de verdissement.

Le Sud-Ouest compte effectuer différents travaux à la maison de la culture Marie-Uguay, au centre Oliver-Jones et au centre Saint-Charles pour contrer leur désuétude et y maintenir une bonne offre de service en sports, loisirs et culture. En collaboration avec les organismes occupants, le nouveau centre Hortense-Duclos ouvrira ses portes après d'importants travaux effectués au bâtiment de l'ancienne caisse Desjardins.

Quant au centre sportif de la Petite-Bourgogne, ce dernier a bénéficié d'une subvention de 10 M$ du gouvernement du Québec pour la rénovation et la mise aux normes du bâtiment. Cet important investissement permettra de remplacer les systèmes électromécaniques (ventilation, chauffage et refroidissement), de procéder à une réfection complète de la toiture et de l'enveloppe du bâtiment et de procéder à la mise aux normes des installations pour les rendre accessibles universellement. L'aménagement d'un terrain multisport en surface synthétique au parc Vinet permettra de bonifier l'offre de service dans la Petite-Bourgogne également.

De plus, les installations aquatiques du parc Ignace-Bourget seront revampées et réaménagées, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'accessibilité universelle sera améliorée. Ces travaux majeurs à la piscine, à la pataugeoire et au pavillon des baigneurs débutés en 2024, totalisent 9,7 M$, et s'échelonneront jusqu'à l'été 2026. Pour la saison estivale 2025, l'Arrondissement a prévu l'aménagement d'une plage éphémère pour rafraîchir la population grâce à des brumisateurs. Les investissements que nous réalisons dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air démontrent notre engagement à améliorer la santé physique et mentale de la population », déclare le maire Dorais.

« Au nom du conseil d'Arrondissement, je tiens à témoigner ma profonde gratitude envers notre personnel, nos organismes partenaires, nos tables de concertation, nos institutions, nos bénévoles ainsi qu'à nos associations commerçantes. Grâce à votre implication, nous continuons de soutenir notre communauté et nous parvenons à offrir des services d'une grande qualité à la population du Sud-Ouest », termine le maire Benoit Dorais.

Le budget 2025 et le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2025-2034 sont disponibles sur le site Internet de l'arrondissement, dans la section Documents financiers : montreal.ca/sud-ouest.

