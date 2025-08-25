/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce de projet d'habitation pour le secteur Bridge-Bonaventure/
Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
25 août, 2025, 07:00 ET
25 août, 2025, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 24 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et les représentants des médias à une annonce en lien avec la construction d'un nombre important de logements du marché et hors marché dans le secteur Bridge-Bonaventure.
La ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, seront accompagnés pour l'occasion par les deux autres co-présidents du Chantier Montréal abordable, la directrice générale de Bâtir son Quartier, Edith Cyr et le président sortant de Groupe immobilier Broccolini, Roger Plamondon.
Date : Le lundi 25 août 2025
Heure : 11 h
Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article