Budget 2025 et PDI 2025-2034 - Baisse du taux de taxation local et services à la population préservés

MONTRÉAL-NORD, QC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - La mairesse et les élu.e.s de Montréal-Nord ont adopté lundi, en conseil d'arrondissement extraordinaire, le budget 2025 de l'Arrondissement ainsi que son programme décennal d'immobilisations (PDI), lequel présente les investissements prévus pour la période de 2025 à 2034.

« Nous savons à quel point il est difficile pour les familles de Montréal-Nord de conjuguer avec les nombreuses hausses de tarifs, le coût des aliments et de bien d'autres produits. C'est pourquoi nous avons travaillé très fort pour baisser le taux de taxe locale et limiter autant que possible la hausse de notre budget, tout en préservant au maximum la qualité des services offerts », de déclarer la mairesse Christine Black.

Un budget en hausse de seulement 2,4%

Le budget de fonctionnement 2025 s'élève à 47 989 800 $, en hausse de 1 121 300 $ par rapport à l'an dernier, ce qui représente une augmentation globale de 2,4%. La majeure partie des revenus de l'Arrondissement, plus de 72%, provient des transferts de la Ville à hauteur de 34 165 000 $. Les autres sources de revenus incluent la taxe locale pour 12 073 300 $, l'affectation de surplus de 955 800 $ ainsi que la tarification locale pour 890 400 $.

Pour 2025, le taux de taxation local est en baisse de 0,1348 $ à 0,1274 $ par 100 $ d'évaluation foncière et le budget adopté limite la hausse des revenus locaux totaux de taxation à 4,84%.

PDI 2025-2034 : Un arrondissement au service des gens

Le PDI 2025-2034 prévoit quant à lui des investissements totalisant 48 120 000 $ pour les 10 prochaines années. En 2025, des investissements de l'ordre de 6 884 000 $ sont prévus.

Ce PDI comprend notamment les projets de réfection et d'amélioration de parcs et d'équipements suivants :

Travaux de restauration des berges de la rivière des Prairies;

Valorisation des jardins communautaires;

Nouveaux jeux d'eau au parc Pilon et poursuite de la réalisation des travaux d'aménagement de ce parc (phases I et II et installation de mobilier urbain).

On y retrouve également une série de projets d'aménagement urbain et de réfection routière, dont :

la réfection du pavage de nombreux trottoirs et de saillies ;

la mise en place de mesures d'apaisement de la circulation (dos d'âne) ;

la réfection de la rue Matte.

« Nous sommes particulièrement fiers de nos réalisations, notamment en matière de sécurité des déplacements autour des écoles et sur notre réseau routier en général. Cependant, les besoins sont énormes et nos moyens ne suffisent pas. Encore cette année, un déséquilibre profondément injuste subsiste entre les arrondissements. L'absence d'un centre sportif digne de ce nom à Montréal-Nord en est l'illustration frappante », de conclure la mairesse.

Les détails du budget 2025 et du PDI 2025-2034, incluant les réalisations de 2024 et les priorités de 2025 sont disponibles sur le site de l'arrondissement au montreal.ca/mtlnord.

